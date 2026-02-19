Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo oglasilo se povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila 9. februara na putu Vladičin Han-Surdulica, a u kojoj je stradao J.R. (45) kada je pokušao da se uključi na put sa benzinske stanice.

Tužilaštvo u Vladičinom Hanu koje vodi istragu, istiše da je vozaču "mercedesa" oduzeta vozačka dozvola. U pitanju je B.F. iz Prizrena, kome je određen i pritvor.

Udes kod Surdulice Izvor: Kurir

- Osumnjičeni B.F. protiv koga je doneta naredba o sprovođenju istrage zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog

saobraćaja, poseduje vozačku dozvolu izdatu na teritoriji APKIM, koja mu je odmah tokom uviđaja od strane policije oduzeta i čija validnost će biti cenjena u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i sporazumima koje je R. Srbija zaključila. Odmah je izvršeno uzorkovanje krvi i urina, a radi analize da li postoji prisustvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci u biološkim uzorcima osumnjičenog - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Tužilaštvo traži veštačenja

Kako pojašnjavaju, tokom istrage, tužilaštvo će naložiti sprovođenje medicinskog, saobraćajnog, mašinskog i drugih veštačenja kako bi se na pravilan i potpun način utvrdio uzrok saobraćajne nezgode, brzina kretanja vozila kojim je upravljao osumnjičeni, kao i činjenicu da li je smrtno stradalom licu blagovremeno ukazana lekarska pomoć.

- Takođe, u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja biće ispitani svedoci ovog krivičnopravnog događaja. Ukazujemo da je povodom navedene saobraćajne nezgode osumnjičeni B.F. saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu nakon čega je stavljen predlog i određen pritvor. Tužilaštvo je dužno da u ovom, kao i u svim postupcima vodi računa o pretpostavci nevinosti, kao i o zaštiti interesa svih učesnika u postupku i da na zakonit i potpun način utvrdi pravo činjenično stanje - dodaje se.