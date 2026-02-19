Slušaj vest

Aleksa Stošić (27), koji je optužen da je bio pripadnik kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ponovo je priveden u policiju. Stošić, koji se od sredine prošle godine brani sa slobode, danas se nije pojavio u Specijalnom sudu u Beogradu u kom je nastavljeno suđenje ovoj krminalnoj grupi optuženoj za ubistva, otmice, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje jednog mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan.

Specijalni sud Foto: Marko Karović

- Aleksa Stošić je priveden na informativni razgovor. To sam saznao od porodice, sutra ću imati više informacija - kratko je u sudnici rekao Stošićev branilac, advokat Stefan Stajić.

Prema nezvaničnim informacijama, Stošić ranije nije osuđivan, ali se prema njegovim navodima protiv njega vodi još jedan krivični postupak pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu.

Prema optužnici po kojoj je danas nastavljeno suđenje u Specijalnom sudu, njemu se ne stavlja na teret da je učestvovao u sedam ubistava, ali se tereti da je imao zaduženje da prati osobe za koje se sumnjalo da su deo suparničke kriminalne grupe, kao i da vodi računa o tome da li neko prati vođe klana i vodi evidenciju odlaska i dolasak u restoran koji se nalazi na stadionu Partizana.

Tuẓ̌ilaŝtvo ga takođe tereti da je učestvovao u otmici mladića I. S, kog su prema optužnici, pripadnici kriminalne grupe potom odveli u prostorije na stadionu gde su ga vezali, pretukli, pretili mu da će ga ubiti, a potom, kako je navelo tužilaštvo, seksualno ga zlostavljali kako bi im rekao koga prati i ko ga je poslao da ih snima.

U sudnici je danas nastavljeno "raspravljanje" o dokazima sa Skaj aplikacije, glasovnim porukama i selfi fotografiji Belivuka i Miljkovića na dan otmice i ubistva Lazara Vukićevića 14. oktobra 2020.

Na zahtev optuženih, sudija je odlučila da se ponovo preslušaju već puštene glasovne poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su ih kobnog dana razmenjivali optuženi, a kako bi se oni sami izjasnili da li prepoznaju glasove.

U sudnici su prisutni i svedoci saradnici, koji su na pitanja tužilaštva potvrdili da je reč o glasovima okrivljenih.

1/5 Vidi galeriju Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, MUP Srbije, Nemanja Nikolić, Dado Đilas, Zorana Jevtić

- Ne prepoznajem glasove, tvrdim da nije reč o glasovima optuženih. Nije nam dosadno, niti smo tražili preslušavanje poruka da bi sabotirali suđenje. Vidite da ovi svedoci saradnici nemaju pojma šta pričaju - rekao je optuženi Belivuk, koji je na početku suđenja tražio i da se ponovo prikaže pet fotografija sa Skaja. Na prvoj, selfi slici u ogledalu, nalaze se on i Miljković.

- Vi ste konstatovali da smo na ovoj slici Miljković i ja, ja tvrdim da nismo, ni po garderobi ni po konstituciji. Ovaj za kog ste rekli da je Veljko Belivuk, nisam ja. Tela su izdužena, fotografija je modifikovana - rekao je Belivuk, dok je Miljković naveo da ne prepoznaje na slici ni "sebe, a ni Veljka Belivuka".

- Ova lica na slici su znatno viša, krupnija, deblja. Ne vidim nikakvu sličnost sa nama - rekao ne Miljković za sudskom govornicom.

Na zahtev Belivuka prikazane su i tri fotografije slikanog ekrana telefona Mileta Radulovića Kapetana, visokopozicioniranog "škaljaca", kog su prema optužnici, Bekivuk i Miljković oteli i preko njegovog Skaja namamili Vukićevića da dođe u kuću u Ritopeku, gde je istog dana ubijen.

Mile Radulović Kapetan Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

- Na slikanom ekranu piše da je Lazar Vukićević u 19.56 sati poslao poruku da je u pokretu "već sam u pokretu". Međutim, tužilaštvo tvrdi da je Miloš Budimir u 19.50 sati poslao sliku Vukićevića iz Ritopeka. Dakle, šest minuta pre nego što je poslao poruku da je krenuo, on je po tužilaštvu u skrivenoj prostoriji. Sve su pogrešili - rekao je Belivuk.

Podsetimo, prema optuẓ̌nici, Vukićevića su namamili tako što mu je Miljković sa Skaja Mileta Radulovića poslao poruku da su "škaljarci" "oteli Vepra", kako su navodno u međusobnoj komunikaciji zvali Belivuka i pozvao ga da dođe u Ritopek da ga muče.

Na isti način pokušali su da namame i Aleksandra Šarca, ali je on odustao od dolaska.

Vukićević je, prema optužnici, ubijen istog dana u tajnoj prostoriju, a za likvidaciju Šarca u oktobru iste godine, sudi se pripadnicima vračarskog klana.