Slušaj vest

Silovatelj (69) iz Crne Gore, osuđen je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici na kaznu zatvora od 20 godina zbog obljube tada devetogodišnje devojčice.

Nikšićanin je, kako prenose tamošnji mediji, osuđen danas na maksimalnu zatvorsku kaznu od 20 godina zbog silovanja devojčice 2018. godine.

- U kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 20. marta 2024. godine - navedeno je u presudi.

Majka saznala za zločin nakon lekarskog pregleda

Obrazlažući odluku, sud je istakao da je iskaz oštećene, dat tokom sudskog postupka, prihvaćen kao jasan, detaljan i uverljiv, te da je potkrepljen drugim dokazima.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, optuženi je u proleće 2018. godine, u mestu gde živi, upotrebom sile prinudio tada devetogodišnju devojčicu na obljubu. Silovana devojčica je u njegovu kuću došla po nalogu majke, kako bi preuzela činiju.

Sud je utvrdio da je optuženi, u prostoriji u prizemlju kuće gde je držao stočnu hranu, devojčicu uhvatio za ruku, oborio na vreće sa hranom, skinuo joj odeću i izvršio obljubu, uprkos njenom opiranju.

Iskaz devojčice potvrđen je svedočenjem njene majke, koja je navela da je za zločin saznala tek nakon lekarskog pregleda, kada joj je ćerka otkrila da ju je "njihov komšija" silovao nekoliko godina ranije.

Godinama im bio komšija

Majka je pred sudom kazala da su sa optuženim godinama bili u dobrim komšijskim odnosima i da su se međusobno pomagali, te da nije bilo neuobičajeno da decu pošalju kod njega da pozajme neki predmet.

Međutim, vremenom je primetila promene u ponašanju ćerke koja je izbegavala da se pozdravi sa optuženim i nevoljno je prihvatala slatkiše koje bi joj slao. Navela je i da je optuženi poslednjih godina znao da dolazi kada bi devojčica ostajala sama kod kuće. Međutim, devojčica se zaključavala i nije ga puštala u kuću.

Majka kontaktirala silovatelja

Nakon što joj je ćerka ispričala šta se dogodilo, majka je stupila u komunikaciju sa optuženim putem poruka, pokušavajući da izvuče priznanje pre prijave policiji. Prema oceni suda, poruke pronađene pretresom njenog telefona potvrđuju njen iskaz i sadrže elemente indirektnog priznanja.

Iz prepiske proizlazi da majka traži objašnjenje i preti prijavom, dok optuženi ne negira navode, već insistira na ličnom susretu. U jednoj poruci navodi: "Ja sam tvoj rob, sve ću da učinim, pomoći ću ti, pa neka košta", na šta mu majka odgovara: "Može li se platiti život i budućnost deteta?"

Optuženi potom poručuje da se život i budućnost ne mogu platiti, ali da može pomoći - "A od tamo ne mogu", što je sud protumačio kao aluziju na eventualni odlazak u zatvor.