Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Zoranu R. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Podsetimo, Zoran je uhapšen 17. februara pod sumnjom da je učestvovao u paljenju automobila popularnog jutrjubera Bogdna Ilića - Bake Praseta, kao i za iznudu. Sumnja se da je 16. februara 2026. godine oko 3.26 časova, u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici namerno izazvao požar na vozilu marke "mercedes G 800 brabus" u vlasništvu Bogdana Ilića, koji inače vredi oko pola miliona evra.

Kako je Baka Prase ranije izjavio, veruje da mu je automobil zapaljen jer "nije hteo da plaća reket".

