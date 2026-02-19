Slušaj vest

Pred Višim sudom u Užicu danas je održano pripremno ročište Branku Pušici optuženom za dvostruko ubistvo bračnog para Novaković u novogodišnjoj noći 2024. godine. Ovo ročište je prvo u ponovljenom postupku protiv njega, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvu prvostepenu presudom kojom je Branko Pušica osuđen na 18 godina zatvora za dva teška ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

Na današnjem pripremnom ročištu Branku Pušici prisustvovao je samo Milivoje Novaković, otac ubijenog Predraga i tast ubijene Ivane. Ostali članovi porodice nisu imali snage da ponovo prolaze kroz ceo proces, dok je optuženi oko 10 sati jutros dovezen iz pritvora u zgradu suda u pratnji dvojice policajaca.

Foto: Facebook

Sledeće ročište zakazano je za 2. april kada će okrivljeni Branko Pušica ponovo iznositi odbranu.

Inače, u ponovljenom postupku ponovo sudi isti sudija koji je doneo prethodnu kaznu, u kojoj je za dva teška ubistva za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora izrekao 17 godina zatvora i za nedozvoljeno držanje oružja godinu dana. Ukupno 18 godina zatvora.

Otac žrtve nakon ročišta

Povodom ovog procesa se nakon ročišta oglasio Milivoje Novaković, otac ubijenog Predraga.

Branko Pušica Foto: Instagram

- Sudiji je data šansa da sudi po pravdi. Ja to tako razumem. Data mu je šansa da ispravi grešku. Ako to ne uradi, ne znam šta ćemo. Ja ne razumem pravo, ali neću odustati od borbe do krajnjih granica. Jer prošli put kad je čitao presudu koja je po meni izuzetno sramna samo što sebi desno oko nije iskopao. On je trljao to oko, čitao presudu, imao sam utisak da će da zaplače. Ali je dao takvu presudu da se mi nećemo pomiriti dok ne bude doživotna robija. Branko ima troje dece, moja unučad nemaju ni jednog roditelja. Njegovo troje dece ima oba roditelja. Ja se sa tim neću pomiriti sigurno - kaže Novaković za Blic.

Foto: Društvene Mreže, Kurir

Prvostepena presuda

Podsetimo, u novembru prošle godine, tačno 11 meseci od nezapamćenog dvostrukog ubistva, doneta je šokantna presuda Branku Pušici iz Arilja, kojom je on osuđen na 17 godina za dva teška ubistva i godinu dana zatvora za nedozvoljeno držanje oružja.

Dvoje maloletne dece u sekundi je ostalo bez oba roditelja, a tužilac je u završnoj reči na suđenju za ubistvo u Arilju naveo da je zločin izvršen iz niskih pobuda i bezobzirne osvete.