Srbi jure gatare i astrologe da ih savetuju kako da vode svoj život u 2026.

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivične prijave protiv T. M. (48), L. M. (23) i N. J. (29) iz Zaječara, zbog sumnje da su izvršile krivično delo ucena u saizvršilaštvu.

One se sumnjiče da su ucenjivale devojku (28) iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg momka, kao i poruke sa stranice na kojoj su se osumnjičene oglašavale kao vidovnjaci, a u kojima im je ona tražila da joj pomognu da obnovi vezu sa tim momkom.

Takođe, sumnja se da im je dvadesetosmogodišnjakinja prethodno uplatila oko 55.000 dinara, a da su počele da je ucenjuju kada je odbila da im uplati još novca.

Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala osumnjičene i protiv njih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivične prijave biti podnete u redovnom postupku.