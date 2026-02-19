OBRATILA SE GATARAMA ZA POMOĆ, A ONE JOJ PRETVORILE ŽIVOT U PAKAO Iznuđivale novac, ucenjivale, zloupotrebljavale slike i lične podatke: Policija reagovala!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivične prijave protiv T. M. (48), L. M. (23) i N. J. (29) iz Zaječara, zbog sumnje da su izvršile krivično delo ucena u saizvršilaštvu.
One se sumnjiče da su ucenjivale devojku (28) iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg momka, kao i poruke sa stranice na kojoj su se osumnjičene oglašavale kao vidovnjaci, a u kojima im je ona tražila da joj pomognu da obnovi vezu sa tim momkom.
Takođe, sumnja se da im je dvadesetosmogodišnjakinja prethodno uplatila oko 55.000 dinara, a da su počele da je ucenjuju kada je odbila da im uplati još novca.
Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala osumnjičene i protiv njih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivične prijave biti podnete u redovnom postupku.
