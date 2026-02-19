Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Srđana P. (37), koji se sumnjiči da je 15. septembra prošle godine u naselju Veliko Polje kod Obrenovca iz bezobzirne osvete usmrtio I. J. i izazvao opasnost po imovinu paljenjem objekata.

Optužnicom, koja je dostavljena Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje, Srđan P. se tereti za dva teška krivična dela: Teško ubistvo i Izazivanje opšte opasnosti.

Foto: Mup

Sukob zbog "magaze" prerastao u tragediju

Prema navodima tužilaštva, motiv za ovaj stravičan zločin bila je prodaja zemljišta. Naime, postoji opravdana sumnja da je Srđan P. odlučio da se osveti porodici J. jer otac sada pokojnog I. J. nije pristao da mu proda plac na kojem se nalazio objekat poznat kao "magaza".

Drama je počela oko 11.30 časova u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja, gde je okrivljeni ušao u verbalni sukob sa ocem i suprugom oštećenog. Nakon svađe, on je benzinom polio i zapalio "magazu", koja je potpuno izgorela, a potom i pomoćni objekat kuće. Pre nego što je pobegao sa lica mesta, Srđan P. je fizički nasrnuo na I. M., udarivši ga palicom u predelu noge.

Smrtonosni nalet automobilom

Svega sat vremena kasnije, sukob je dobio tragičan epilog. Oko 12.40 časova u Ulici Jovana Miličevića, Srđan P. je, upravljajući automobilom marke "reno", namerno prešao u suprotnu traku i udario I. J., koji se u tom trenutku kretao biciklom.

Od siline udarca, I. J. je zadobio teške telesne povrede kojima je podlegao istog dana u 13.15 časova, uprkos naporima lekara.

Tužilaštvo traži produženje pritvora

Uz optužnicu, Više javno tužilaštvo podnelo je i predlog sudu da se okrivljenom produži pritvor. Kao ključni razlozi navode se:

Opasnost od bekstva,

Rizik od ponavljanja krivičnog dela u kratkom vremenskom periodu,

Uznemirenje javnosti, s obzirom na brutalnost i način izvršenja zločina.

Očekuje se da se Viši sud u Beogradu u narednom periodu izjasni o potvrđivanju optužnice, nakon čega bi trebalo da bude zakazano pripremno ročište.