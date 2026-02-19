Slušaj vest

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu 7. avgusta 2025. godine, i to baš na rođendan profesora Branislava Ivkovića, podnet je predlog za lišenje njegove poslovne sposobnosti, saznaje Kurir. U tom trenutku, ugledni profesor i stručnjak i nekadašnji visoki funkcioner SPS-a, nalazio se na lečenju, gde se borio sa teškom bolešću.

Branislav Ivković Foto: Kurir Televizija

Ovaj potez izazvao je zaprepašćenje kod Ivkovićevih prijatelja i saradnika, a naš izvor blizak pravosuđu navodi da su i u samom sudu bili iznenađeni trenutkom i okolnostima pod kojima je postupak pokrenut.

- Činjenica da je predlog podnet upravo na njegov rođendan ostavila je snažan utisak na sve koji su imali uvid u predmet - kaže naš sagovornik upoznat sa slučajem.

Sud je, nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, odbio predlog kao neosnovan, ocenivši da ne postoje zakonski uslovi za lišenje poslovne sposobnosti. Postupak je potom obustavljen.

Foto: Printskrin

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje zloupotrebe pravnih mehanizama, jer, kako upozoravaju stručnjaci, sama činjenica da je neko onkološki pacijent ne znači da je neuračunljiv ili nesposoban da donosi odluke.

- Naprotiv, u konkretnom slučaju postoje brojni dokazi da je profesor Ivković do poslednjih dana aktivno upravljao svojom kompanijom, komunicirao sa saradnicima i donosio važne poslovne odluke - kaže izvor, dok je jedan od kolega sada pokojnog Ivkovića, i to sa Građevinskog fakulteta, a koji je želeo da ostane anoniman dodao:

- Skoro svaki dan smo se čuli, on je sve odluke donosio, potpisivao, ne mogu da verujem da je to neko pokušao.

Foto: Printskrin

Sudski veštak Ljiljana Simić objašnjava za Kurir da sama činjenica da je neko onkološki pacijent svakako ne može biti osnov za lišenje poslovne sposobnosti.

- Kada je reč o samom utvrđivanju da li je osoba poslovno nesposobna, možemo reći da je reč o ozbiljnoj nauci kojom se bavi sudska psihijatrija. Obavlja se razgovor sa pacijentom, pa se potom mere parametri psihičkih funkcija, ponašanje i postoje gradacije na koji način se utvrđuje da li je neko uračunljiv ili nije - objašnjava veštak i dodaje:

- Ako je neko onkološki pacijent ili bilo koji pacijent, ne znači da je neuračunljiv. Kada je reč o samim terapijama i da li mogu uticati na rasuđivanje, postavlja se pitanje kakve su terapije i kako deluju. To ne može da se, dakle, uopšteno kaže, hipotetički može, ali se ne oslanjamo na hipoteze, već iz tog razloga postoje veštaci koji su na spisku Ministarstva pravde za određenu oblast koji razgovaraju sa pacijentom, cene stanje pacijenta i donose svoje mišljenje.

Ona dodaje da ipak, s obzirom na to da je profesor Ivković do poslednjeg trenutka donosio odluke i komunicirao sa saradnicima, to može samo da znači da je bio zakonski sposobna osoba.

Naš izvor dodaje i da je posebno uznemirujuće to što je pokušaj osporavanja sposobnosti Branislava Ivkovića pokrenut u trenutku kada se nalazio u najtežoj životnoj borbi. Prema nezvaničnim informacijama, motivi ovog postupka mogli bi biti povezani sa interesima oko njegove firme.

Foto: Printksrin

Advokat Slavko Makaji objasnio je za Kurir da bi u ovom slučaju moglo da se radi o krivičnim delima prevara, falsifikovanje isprava ili zloupotreba sudskog postupka, ali da vidina zaprećene kazne varira od slučaja do slučaja.

- To kolika će kazna biti mnogo zavisi od kvalifijacije dela. Kada je reč o pribavljanju imovinske koristi zavisi, dakle, od kvalifikacije za svaku vrstu krivičnog dela, a na osnovu toga se donosi odluka za šta će se lice optužiti i samim tim se premerava i koja će biti kazna - rekao je Makaji.

Prema njegovim rečima, u pojedinim situacijama, ukoliko postoji krivično delo prevara, zavisi i o kakvoj prevari je reč. S druge strane, isto važi i za falsifikovanje isprava, odnosno zavisi za šta je falsifikovana isprava upotrebljena.

- U ovom slučaju kada je poslovno sposobno lice neosnovano pokušano da se proglasi neuračunljivim, bitan je motiv, zbog čega je neko to želeo da to uradi, a motiv može biti upravo pribavljanje imovinske koristi. U zavisnosti od toga šta tužilac proceni da je urađeno, odlučiće se o kom delu je reč i koja kazna sleduje - naglašava advokat.

Kako izvor dodaje, ovaj slučaj je sada predmet dalje istrage, koja bi trebalo da utvrdi ko je i sa kojim ciljem pokrenuo gorepomenuti postupak, kao i da li je došlo do zloupotrebe prava radi sticanja neke koristi.