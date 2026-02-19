Slušaj vest

Sve mlađi direktni izvršioci krivičnih dela kao pripadnici kriminalnih klanova, sve češći bombaški napadi, povratak "reketiranja" - samo su neke od tema kojima su bavili gosti emisije "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji: Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije, Slađana Nedeljković, urednica i voditeljka emisije "Crna hronika", Mladen Radulović, šeg deska portala Telegraf, i Pavle Bihali, osnivač pokreta "Levijatan".

Maloletnici u organizovanom kriminalu

Dečak od 14 godina je dosad najmlađi pripadnik nekog od klanova pominjan u medijima. Govori se o "podmlatku vračarskog klana" i pritom se misli na mladiće od svega 20-ak godina ili čak i mlađe. U svakom slučaju, sve je više maloletnika u organizovanom kriminalu.

- Mi smo to imali i u slučaju Ribnikara - dečaka od 14 godina. Datum kada se to desilo, svi ćemo zauvek pamtiti. Potom su u medijima počeli da se pojavljuju mnogobrojni slučajevi nasilja maloletnika, poput prosjaka u Novom Sadu koga su deca od 13-14 godina ubila tako što su ga zapalila - započela je Nedeljković.

Prisetila se i slučaja u Sjenici, gde je dečak u srednjoj školi napravio spisak dece koje je planirao da ubije.

- Dakle, mi se konstantno suočavamo sa tim i samo 24 sata kasnije (posle Ribnikara) imali smo Uroša Blažića koji nije imao navršene 22 godine i zbog toga je dobio samo 20 godina godina zatvora a pobio je više ljudi - ona je nastavila.

Kako kaže, društvo dolazi do krize jer roditelji koji konstantno rade nisu dovoljno posvećeni svojoj deci i ta deca postaju plen organizovanim kriminalnim grupama. Dodaje da će pojedina deca za nekoliko hiljada evra izvršiti i najsvirepiji zločin.

Ona navodi da su, pri hapšenju pripadnika "vračarskog klana" u restoranu, uhapšena i četiri maloletna lica.

Foto: Kurir Televizija

Radulović je ukazao na bandu maloletnika i seriju njihovih pljački apoteka.

- Imali smo skoro 100 napada na apoteke u poslednjih 6-7 meseci od strane maloletne bande. Ova priča još uvek nije rešena, nažalost, iako postoje brojni snimci te dece. Svaka apoteka može na primer da angažuje obezbeđenje, to je poslednja linija odbrane - rekao je Radulović.

Kaže da ta deca nisu krivično odgovorna i da sigurno postoji neki autoritet koji ovu decu uvodi u tu "priču". Ipak siguran je da će se ovaj slučaj rešiti.

- Danas je za tinejdžere, posebno one koji odrastaju u siromašnim sredinama, veoma pogubno što neko njihove živote može da kupi malim parama - objašnjava Radulović.

Foto: Kurir Televizija

Marković se nadovezao i rekao da je uzrok povišenog maloletničkog kriminala zapravo upravo masakr u "Ribnikaru".

- Sa dečakom koji je počinio taj zločin nije ništa urađeno, još malo i on će biti oslobođen a dece koje je on ubio više nema. Ovo sada su posledice. Bilo je i govora o spuštanju starosne granice za krivični odgovornost ali ja uopšte nisam video nikakvu inicijativu za to - on je rekao.

Smatra da se deca ne plaše jer znaju da neće odgovarati za svoja dela.

Ipak, on je za to da samo ljudi protiv kojih postoje apsolutni i neosporivi dokazi da su krivi budu osuđivani.

- S obzirom na to da sam dugo radio u službi, najopasnije je ako se na mala vrata ugura sistem da bez dokaza čovek ode u zatvor. To je najopasnije, ne smemo nekoga da proglašavamo krivim ako nema dokaza za to - objasnio je Marković.

Foto: Kurir Televizija

Zapaljen automobil Bake Praseta

Gosti Kurir televizije smatraju da jutjuber Baka Prase uopšte nema strah za svoj život iako tvrdi da su ga "reketirali" pre nego što su mu zapalili automobil.

- Meni su pisali u 4 ujutru da li sam dobro i da li sam živ, meni ništa nije bilo jasno, tada su mi rekli da su mi zapalili auto, sišao sam dole i automobil mi je potpuno izgoreo. Da budem iskren smejao sa se, nisam bio srećan ali boleo me je k...., za dva dana kupiću dva, ne znam ko stoji iza toga ali dešava se, lagan sam, to je samo 500.000 eura, napraviću to. Ne znam da li me je neko reketirao - bila je izjava Bake Praseta kada su ga gledaoci pitali o njegovom skupocenom uništenom "brabusu".

Poznate ličnosti nisu pošteđene, pre Bake Praseta meta je bio Zdravko Čolić, to jest njegova vila... Kako da se oseća čovek koji nema toliku ekonomsku moć?

- Ovo kako je Bogdan, odnosno Baka Prase nastupio, a ja ga odavno poznajem, to nije strah, više je uznemiren. Ovde se ne radi samo o ugroženim javnim ličnostima, ovde u studiju svi smo ugroženi jer kada izgovorite imena i makar i minimalno targetirate bilo koju grupu, vi ste meta - rekao je Bihali.

Povukao je paralelu sa brazilskim favelama.

- Ovde je toliko sve izmešano, više se ne zna ko je ko i ko za koga radi, Radoje Zvicer je jedan vrlo ozbiljan čovek koji je duboko povezan sa crnogorskom državom i ne želi dobro našem sistemu - dodao je.

Dodaje da je on uticajan i u našoj državi jer njegov klan regrutuje našu decu.

Nije želeo da pominje imena ali rekao je da zna mnoge poznate ljude koji su targetirani, s tim da su napadi sprečeni u poslednjih nekoliko meseci.

Foto: Kurir Televizija

