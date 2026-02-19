Stanari zgrade u Ulici Mlade Bosne 16 na Vračaru pronašli su telo u raspadanju nakon što su danima osećali neprijatan miris. Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu preminule osobe.
Hronika
NOVI HOROR NA VRAČARU! Stanari zgrade danima osećali nesnosan smrad, pa odlučili da OBIJU VRATA: Unutra zatekli telo u fazi raspadanja
Slušaj vest
U beogradskoj opštini Vračar, u Ulici Mlade Bosne broj 16, otkriveno telo u stanju raspadanja, nakon što su komšije reagovale zbog neprijatnog mirisa koji se danima širio zgradom, nezvanično se saznaje.
Kako se nezvanično saznaje, zabrinuti stanari odlučili su da obiju vrata stana iz kojeg se osećao intenzivan smrad. Po ulasku, zatekli su leš u raspadanju.
Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu preminule osobe niti o okolnostima smrti.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši