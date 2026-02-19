Slušaj vest

U beogradskoj opštini Vračar, u Ulici Mlade Bosne broj 16, otkriveno telo u stanju raspadanja, nakon što su komšije reagovale zbog neprijatnog mirisa koji se danima širio zgradom, nezvanično se saznaje.

Kako se nezvanično saznaje, zabrinuti stanari odlučili su da obiju vrata stana iz kojeg se osećao intenzivan smrad. Po ulasku, zatekli su leš u raspadanju.

Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu preminule osobe niti o okolnostima smrti.

Kurir.rs/Telegraf

