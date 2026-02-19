Slušaj vest

Poruke i fotografije koje su pripadnici takozvanog vračarskog klana na čijem su čelu, prema navodima optužnice bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicerrazmenjivali optuženi posle pokušaja ubistva Samira Divljanovića u Kursulinoj ulici u centru Beograda prikazane su danas u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Divljanovića, koji je ranije bio osuđen za šverc droge a sada mu se sudi za pomenutu pucnjavu na Vračaru ali i nedozvoljeno držanje oružja, prema navodima iz presretnutih poruka za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali Vušović i ostali proizilazi da su ga namamili na sastanak nudeći mu da kupi drogu.

Foto: Drustvene Mreže

Na snimku koji je danas prikazan u sudnici vidi se kako muškarac sa maramom preko donjeg dela lica, u crnom, kako ide do ulice u kojoj su dogovorili sastanak šeta, a potom i kako neko puca.

Vidi se kako puca i druigi muškararc, najverovatnije Divljanović. Međutim, kada ga je sudia Svetlana Aleksić pitala da li je on pucao, Divljanović koji je doveden iz pritvora u Specijalni sud odgovorio je da "ne može sada da kaže da je pucao, kada se u drugom postupku u kom mu se sudi za to brani da nije pucao".

U glasovnim porukama koje su danas puštene u sudnici, čuje se da okrivljeni nisu bili sigurni da li je optuženi Aleksandar Milošević uspeo da upuca Divljanovića koji mu je uzvratio paljbu. Proizilazi da su pratili medije, ali se i u Urgnetnom centru ineteresovali o njegov zdravstvenom stanju.

- Pogledaj već pišu da je nesprazum oko primopredaje droge, a on na reanimaciji. Ili je murija znala ili je progovorio - piše u jednoj od poruka, a zatim u sledećoj "samo da umre".

Vušović: Moguće je da murija sve zna.

Jovica Sovilj: Brate, sigurno da murija sve zna šta se dešava oko njega. Poentira za sebe, a muriji daje ostalo. Samo se nadam da je to on brate, da nema nikakve šanse da preživi. Ako nije on, treba svim snagama krenuti na njega jer je sad zaštićeniji. Ako je promislio sve ovo onda je brate dobro prošao. Sad će brate imati zaštitu veću nego ikad.

Inače, Divljanović je ranije pred sudom ispričao da je na sastanak sa "vračarcima" došao sa policijom.

- Pi..a pandurska, murija je bila obaveštena o svemu - piše u jednoj od poruka koju su poslali na grupu.

Nikola Vušović, potom ih obaveštava da mediji pišu da je jedna osoba uhapšena i pita ih gde su. Potom nagađaju da je možda uhapšeni muškarac upravo Divljanović "jer je i on imao utoku i pucao".

- Zveknuo sam pravog, nek se sad širi - piše navodno u poruci koju je poslao optuženi Aleksandar Milošević, pošto je po slikama koje su razmenili utvrdili da je osoba u koju je pucao Divljanović.

- Ovo mu je opomena, videće. Samo sad nedelju dana da se slegne ovo, pa idemo dalje - piše navodno Vušović.

Jedni druge potom savetuju "pazite se sada braćo, bacite telefone, menjajte lični opis".

- Braćo, nedostajete mi. Znate sve, pazite se, zaj....o je mnogo, ne vredi više. Šta god da bude, držimo se i nećemo se predati. I boli nas ku..c šta god da se desi, znamo da smo mi ispravni i da nas bog čuva - piše prema tvrdnjama tužilaštva optuženi Jovan Bošnjak.

Međutim, kada ga je sudija pitala da li je to njegov glas, on je odgovorio da nije i da je u to vreme bio u zatvoru u Austirji.

U porukama potom pišu da znaju da "sada sledi haos".

- Sad nastaje opšti haos, ispišali smo im se u usta. Oni misle posle svega da su nam zadali udadrac. Sad će teti da nas po svaku cenu sj..u .

- Jako moraš da paziš da ne pričaš nikom ništa na glas. Ovo postaje opsadno stanje i haos.

- Sad postaje zaj...o, sve mi javljaje da vas posavetujem, ne znam šta će biti dalje, sve mora da se planira, da se izađe iz ove situcije bez padanja.

- Ljubite brat, ne brini, ubiće brat sve dušmane!

Podsetimo, pripadnicima vračarskog klana sudi se za još pet pokušaja ubistava, izazivanje opšte opasnosti paljenjem lokala i automobila kao i tri ubistva.