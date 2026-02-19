Slušaj vest

Posle incidenta u kome su učestvovali Čedomir Jovanović i advokat Žarko Mladenović, reagovalo je nadležno tužilaštvo.

"Povodom događaja koji se dogodio danas u blizini Palate pravde, u kom je učestvovao Č.J. dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio policijskim službenicima da uzmu izjave od učesnike i svedoka incidenta, da pribave raspoložive dokaze, nakon čega će doneti odluku da li se u radnjama lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju.

Podsetimo, do tuče između Jovanovića i Mladenovića došlo je u kafiću u blizini Palate pravde.

Ne propustiteStars"VIDEO SAM DA JE ČEDOMIR PRIŠAO ŠANKU, A ONDA..." Svedok sa lica mesta otkriva detalje za Kurir: Ušao je u toalet, lice mu je bilo mokro, bilo je neprijatno
jutarnji clean.02_34_00_23.Still009.jpg
Stars"STANJE U KOJEM JE TAJ ČOVEK BIO JE ZASTRAŠUJUĆE" Oglašavanje advokata nakon što ga je Čeda udario stolicom u glavu: Rascepane su mi arkade, kolega ima čvorugu
Čeda Jovanović
StarsEVO GDE SU I ŠTA RADE ČEDA JOVANOVIĆ I ACA KOS NAKON INCIDENTA U KAFIĆU: "Njegov glas odzvanja ulicom..."
Čeda Jovanović.jpg
Stars"ZVEKNUO SAM I UDARIO STOLICOM ČOVEKA KOJI MI JE VREĐAO MAJKU I DECU" Prvo oglašavanje Čede Jovanovića nakon napada u kafiću, otkrio sve detalje
Čeda Jovanović