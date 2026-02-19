Hronika
POSLE TUČE ČEDE JOVANOVIĆA I ADVOKATA MLADENOVIĆA: Dežurni javni tužilac naložio policiji da uzmu izjave učesnike i svedoka i da pribave dokaze
Posle incidenta u kome su učestvovali Čedomir Jovanović i advokat Žarko Mladenović, reagovalo je nadležno tužilaštvo.
"Povodom događaja koji se dogodio danas u blizini Palate pravde, u kom je učestvovao Č.J. dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio policijskim službenicima da uzmu izjave od učesnike i svedoka incidenta, da pribave raspoložive dokaze, nakon čega će doneti odluku da li se u radnjama lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju.
Podsetimo, do tuče između Jovanovića i Mladenovića došlo je u kafiću u blizini Palate pravde.
