"Povodom događaja koji se dogodio danas u blizini Palate pravde, u kom je učestvovao Č.J. dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio policijskim službenicima da uzmu izjave od učesnike i svedoka incidenta, da pribave raspoložive dokaze, nakon čega će doneti odluku da li se u radnjama lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju.