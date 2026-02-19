Hronika
DOK JE TRAJALA LITURGIJA, IZ IGUMANOVE SOBE UKRAO 200.000 DINARA! Uhapšen lopov iz Inđije zbog teške krađe u manastiru Vojlovica
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsili
su B. Ž. (66) iz Inđije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je krajem jula prošle godine, tokom služenja liturgije u manastiru Vojlovica, provalio vrata igumanove sobe i otuđio novac u iznosu od 200.000 dinara.
Pretresom kuće u Inđiji koju osumnjičeni koristi, policija je pronašla predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja ovog krivičnog dela.
B. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
