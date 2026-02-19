Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsili

su B. Ž. (66) iz Inđije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je krajem jula prošle godine, tokom služenja liturgije u manastiru Vojlovica, provalio vrata igumanove sobe i otuđio novac u iznosu od 200.000 dinara.

Pretresom kuće u Inđiji koju osumnjičeni koristi, policija je pronašla predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja ovog krivičnog dela.