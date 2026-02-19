Slušaj vest

Suspendovani crnogorski policajac Petar Lazović pisao je preko Skaja, navodno, visokorangiranom pripadniku kriminalne organizacije i bliskom Zvicerovom saradniku Ivanu Deliću za bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića da je reč o profesionalcu, hrabrom i časnom momku koji neće nepošteno da radi te da njega ne zanimaju klanovi.

Reč je o Skaj porukama koje je, kako je Knežević rekao iznoseći svoju odbranu, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) izostavilo i kojih nema u optužnici.

On je pred tročlanim većem sudije Sima Rašovića naveo da komunikaciju navodno započinje Delić, koji piše poruku Lazoviću, pitajući ga za Kneževića.

- Brate, ovaj Knežević, je li dobro sa vama? Vidim na kolegijumu je rekao da Baku i mene izuvaju đe stignu. Vidim da se naoštrio na nas - piše, navodno, Delić.

Na to mu odgovara Lazović, govoreći da je Knežević profesionalac, hrabar i čestit čovek.

- Korektan momak, van svega. Njega ti klanovi ne zanimaju. Ja ga volim, trenira, hrabar. Dobar momak i sve, neće ništa nepošteno radit bez ako se sad ne promijeni - rekao je Lazović Deliću.

Delić potom konstatuje da se seća da mu ga je Lazović ranije spomenuo.

- Ok, brate, valjda neće da uvaljuje nešto, da mu ne bude posle češanje po glavi - glasila je poruka koju je Delić, navodno, poslao Lazoviću.

Knežević je, analizirajući sadržaj ovih poruka, istakao da upravo ove izostavljene poruke govore o njegovoj profesionalnosti, zakonitom postupanju i distanci od kriminalnih struktura.

- Da je u komunikaciji postojala poruka poput „naš je“, „dali smo mu novac“ ili „poklonili smo mu nešto“, takav sadržaj bi imao jednoznačno značenje i ne bi ostavljao prostor za drugačije tumačenje. Takva poruka bi predstavljala ključni dokaz i bila bi sastavni deo optužnice, a ne izostavljena iz spisa - objasnio je Knežević i dodao da upravo izostanak ovih poruka predstavlja ključni dokaz njegove odbrane.

On je i danas kategorički negirao optužbe da je odavao službene podatke pripadnicima bilo kojeg kriminalnog klana.

- Na više zvaničnih sastanaka u Evropolu, a nakon što sam uhapšen, predstavnici više EU država su konstatovali da tokom dugogodišnje saradnje nije utvrđeno bilo kakvo odavanje podataka koje su sa mnom razmenjivali - podvukao je Knežević.

Pored toga, on se osvrnuo i na uspešne međunarodne policijske saradnje koje su rezultirale dodeljivanjem ordena Kneževiću od strane španske policije.

- U januaru 2020. španske kolege su nam preko vocapa poslale fotografije više nepoznatih osoba radi identifikacije. Kolega Serđo Elezović prosledio mi je jednu od fotografija, a ja sam je, u sklopu redovnih radnji, poslao ka više policijskih kolega kako bi pokušali da utvrde identitet. Među njima je bio i Ljubo Milović, koji je osobu prepoznao kao Predraga Vujoševića, državljanina Crne Gore. O tome sam obavestio Elezovića, koji je istog dana tu informaciju telefonom prosledio španskoj "Guardia Civil", što je potvrđeno i u dopisu Uprave policije - ukazao je Knežević.

On je naglasio da je njegova komunikacija sa Milovićem bila isključivo profesionalna, kao i sa ostalim kolegama.

- Ako tužilaštvo smatra da je moja greška što mi je Milović identifikovao lice, a nakon čega su isti procesuirani od strane španske policije, ja smatram da nije, a po tom principu mogu biti odgovoran za stotine i više kolega i građana od kojih sam svakodnevno dobijao podatke - pojasnio je.

Smatra da teza tužilaštva o odavanju podataka u vezi sa krijumčarenjem droge, u ovom slučaju, ukazuje na površne i neutemeljene optužbe.

Pored toga, Knežević je istakao da je SDT svesno sakrilo izveštaj Evropola iz 2021. godine u kojem je decidirano navedeno da nema dokaza o umešanosti u bilo kakve kriminalne aktivnosti tadašnjeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina i pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića.

- Evropol je imao kompletnu Skaj komunikaciju i objektivnu percepciju, za razliku od Tužilaštva, koje raspolaže samo fragmentima izveštaja. U neformalnim razgovorima pojedini predstavnici Evropola izrazili su želju da vide sadržaj optužnice i koje su to činjenice i okolnosti uočene od SDT-a koje oni nisu prepoznali iz Evropola - naglasio je Knežević.

Kao primer svog profesionalnog postupanja naveo je predmet "General", gde su, kao organizatori kriminalne grupe kojoj se na teret stavlja šverc kokaina, označeni odbegli Radoje Zvicer i pritvoreni Vaso Ulić, ali i Slobodan Kašćelan.

- U tom slučaju bio sam prvi i jedini službenik iz Crne Gore uključen u radnje na zahtev oficira za vezu DEA Antona Khouta, a prema njegovim rečima i po zahtevu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Tek nakon više zaplena kokaina u rad su uključene i druge kolege iz Crne Gore - pojasnio je Knežević.

U tom periodu je, prema njegovim riječima, "dostavljao isključivo relevantne operativne podatke i sve informacije čuvao kao strogo povjerljive".

- Nijedan podatak nisam preneo trećim licima niti sam na bilo koji način kompromitovao istragu - kazao je Knežević i podsetio da je ovaj predmet realizovan nakon što je on izašao iz pritvora, u kojem je bio devet meseci.

- Da sam imao bilo kakvu nečasnu nameru, upravo je to bio period kada sam imao realnu mogućnost da nanesem štetu postupku, ali se to nije dogodilo, poručio je Knežević.

Podsećamo, SDT tereti Kneževića i nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića da su odavali poverljive bezbednosne informacije ljudima iz kriminalnog miljea.

Pored njih, na optužnici su: Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Dražen Milović, Ivan Mijatović.

Sa tim predmetom ranije je objedinjen postupak koji je naknadno pokrenut protiv Zvicera, Milovića, Stamatovića, Bugarina, Ojdanića, Božovića, Mišurovića, Zindovića, Lazovića i Popovića zbog optužbe da su povezani sa švercom 5,1 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Za isto krivično delo optuženi su i Vjekoslav Lambulić, Radovan Perović i Bojan Ojdanić.

Suđenje se nastavlja 20. marta.