Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. M. (1985), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "nedozvoljen promet akciznih proizvoda".

Policija zaplenila 34.330 litara naftnih derivata, dve pumpe za istakanje i 17 bidona, kao i 5 teretnih motornih vozila Foto: MUP Srbije

Takođe, podneta je i krivična prijava u redovnom postupku protiv osumnjičenog D. R., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno skladište robe.

Kako se sumnja, I. M. je zakupio hangar u Beogradskoj ulici od osumnjičenog D. R. u kome je policija pretresom pronašla i zaplenila 34.330 litara naftnih derivata, dve pumpe za istakanje i 17 bidona, kao i 5 teretnih motornih vozila.

Osumnjičenom I. M., za kojim je već bila raspisana potraga, određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronika"REKAO JE DA BAKU I MENE IZUVAJU ĐE STIGNU" Prepiska prljavog policajca i Zvicerovog saradnika o zameniku direktora policije: "Njega ti klanovi ne zanimaju"
Dejan Knežević Petar Lazović Ivan Delić
HronikaDOK JE TRAJALA LITURGIJA, IZ IGUMANOVE SOBE UKRAO 200.000 DINARA! Uhapšen lopov iz Inđije zbog teške krađe u manastiru Vojlovica
1745961785407.jpg
HronikaŠTA GOD DA BUDE, DRŽIMO SE, NEĆEMO SE PREDATI! UBIĆE BRAT SVE DUŠMANE! Isplivale Skaj poruke koje su razmenjivali "vračarci" posle pucnjave u centru Beograda
z.jpg
HronikaNOVI HOROR NA VRAČARU! Stanari zgrade danima osećali nesnosan smrad, pa odlučili da OBIJU VRATA: Unutra zatekli telo u fazi raspadanja
IMG_20251002_000733.jpg