Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. M. (1985), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "nedozvoljen promet akciznih proizvoda".

Policija zaplenila 34.330 litara naftnih derivata, dve pumpe za istakanje i 17 bidona, kao i 5 teretnih motornih vozila Foto: MUP Srbije

Takođe, podneta je i krivična prijava u redovnom postupku protiv osumnjičenog D. R., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno skladište robe.

Kako se sumnja, I. M. je zakupio hangar u Beogradskoj ulici od osumnjičenog D. R. u kome je policija pretresom pronašla i zaplenila 34.330 litara naftnih derivata, dve pumpe za istakanje i 17 bidona, kao i 5 teretnih motornih vozila.