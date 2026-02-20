Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, zaplenili su 50 kilograma marihuane i uhapsili D. R. (53) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom kamiona osumnjičenog, policija je pronašla više paketa sa ovim narkotikom, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

U kamionu koji je pristigao iz Mađerske policija pronašla 50 kg marihuane Foto: PU Novi Sad

Povodom velike zaplene droge oglasili su se i iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Oni su u saopštenju naveli da je kamion u kom je pronađena droga pristigao iz Mađarske.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 20. februara 2026. godine, u saradnji ovog javnog tužilaštva i Policijske uprave u Novom Sadu, lišen slobode osumnjičeni D.R. (53) iz Čačka, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri do dvanaest godina - saopšteno je iz tužilaštva.

Oni su dalje naveli da je u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.R. u noći između 19. i 20. februara, u Novom Sadu, u kamionu koji je vozio iz Mađarske, neovlašćeno prenosio radi prodaje opojnu drogu marihuanu u količini od 50 kilograma.