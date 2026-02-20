Slušaj vest

Nakon što je osumnjičeni Zoran R. (23) priveden i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog štete koja je naneta influenseru Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, odlučeno je da bude zadržan u pritvoru koje može trajati 30 dana.

Zoran R. sumnjiči se da je, zajedno sa za sada još uvek nepoznatom osobom, 16. februara zapalio automobil Bake Praseta marke "brabus" i time naneo ogromnu materijalnu štetu, ali je i ugrozio bezbednost građana i prolaznika u okolini.

Ovim povodom oglasio se Viši sud u Beogradu.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 19.02.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Z.R. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. Pritvor je prema okrivljenom Z.R. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - navedeno je u saopštenju.

- Okrivljenom Z.R. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela iznuda u pokušaju, sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti. Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

Podsetimo, Z.R. je uhapšem 17. februara i sumnjiči se za dva krivična dela - izazivanje opšte opasnosti i pokušaj iznude. Za nadevena krivična dela preti mu i do 12 godina zatvora

Inače, automobil koji je uništen vredi oko pola miliona evra.