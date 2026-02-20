Slušaj vest

Rožajska policija uhapsila je državljanina Srbije L.K.(33) koji je kod sebe imao falsifikovana dokumenta.

Iz policije su saopštili da je na graničnom prelazu Kula, na ulazu u Crnu Goru, prilikom kontrole na drugoj liniji graničnih provera, L.K. dao na uvid vozačku dozvolu u čiju su autentičnost posumnjali policijski službenici.

Ilustracija Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

- Od L.K. su u službenim prostorijama prikupljena obaveštenja, kojom prilikom je izjavio da je predmetnu vozačku dozvolu kupio u Novom Pazaru za iznos od 650 evra, nakon što mu je od strane policije u Bosni i Hercegovini oduzeta važeća vozačka dozvola zbog dostizanja kaznenih poena - navodi se u saopštenju.