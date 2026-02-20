Sportskog funkcionera iz Aleksinca pretukla su trojica napadača, jedan Nišlija je uhapšen zbog sumnje da je umešan u napad
Hronika
PRETUČEN SPORTSKI FUNKCIONER U ALEKSINCU: Sumnja se da su ga napala trojica, jedan uhapšen!
Slušaj vest
Nišlija L.A.(23) uhapšen je zbog sumnje da je sa još dvojicom saučesnika pretukao D.L., sportskog funkcionera iz Aleksinca, navedeno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu.
Sinoć je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova L.A. (23) zbog sumnje da je maskiran sa još dvojicom saučesnika pretukao D.L. iz Aleksinca, zadavši mu više udaraca rukama i nogama u glavu i telo usled kojih je zadobio lake telesne povrede.
Osumnjičeni će u roku od 48 časova od trenutka zadržavanja biti saslušan pred tužilaštvom u Aleksincu.
Reaguj
Komentariši