Nišlija L.A.(23) uhapšen je zbog sumnje da je sa još dvojicom saučesnika pretukao D.L., sportskog funkcionera iz Aleksinca, navedeno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu.

Sinoć je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova L.A. (23) zbog sumnje da je maskiran sa još dvojicom saučesnika pretukao D.L. iz Aleksinca, zadavši mu više udaraca rukama i nogama u glavu i telo usled kojih je zadobio lake telesne povrede.