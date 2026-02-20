Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž.Ć. (30) iz Vrnjačke Banje i kinesku državljanku (48).

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu.

- Oni su, kako se sumnja, u prethodnom periodu, preko interneta pronalazili klijente kojima je četrdesetosmogodišnja kineska državljanka pružala seksualne usluge na području Niša, što je Ž.Ć. organizovao - saopštila je niška policija.

Osumnjičenima za posredovanje u vršenju prostitucije nakon hapšenja je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Ne propustiteStars"KOLIKO KOŠTAŠ POSLE TEZGE" Goca Božinovska iznela detalje o prostituciji, pa se dotakla i estrade: Mi kolege smo znali između ko se time bavi...
Goca Božinovska
StarsAMERIČKI MEDIJI TVRDE: RUŽICA VELJKOVIĆ BALKANSKA KRALJICA TRGOVINE LJUDIMA! Izgradila kriminalno carstvo, ovako je mamila žrtve
ruzica.jpg
StarsŠOFER RAZOTKRIO ŠEMU ELITNE PROSTITUCIJE: Pevačica budžet krpila sa bogatom klijentelom - sat joj do 500 €, a evo kome se daje i za 50 €
pevacica.jpg
StarsELEKTRA ELIT UHAPŠENA ZBOG KRADENIH KOLA: Ponosno se bavi prostitucijom, a malo ko zna da je završila fakultet! Zarađivala 7.000 € mesečno, ali joj bilo malo
Elektra Elit ima diplomu