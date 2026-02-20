Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž.Ć. (30) iz Vrnjačke Banje i kinesku državljanku (48).

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu.

- Oni su, kako se sumnja, u prethodnom periodu, preko interneta pronalazili klijente kojima je četrdesetosmogodišnja kineska državljanka pružala seksualne usluge na području Niša, što je Ž.Ć. organizovao - saopštila je niška policija.