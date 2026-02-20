Kineskina i Srbin uhapšeni su u Nišu zbog prostitucije
Hapšenje
KINESKINJA I MAKRO UHAPŠENI U NIŠU: Klijente pronalazili preko interneta, pa im strankinja za novac pružala usluge!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž.Ć. (30) iz Vrnjačke Banje i kinesku državljanku (48).
Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu.
- Oni su, kako se sumnja, u prethodnom periodu, preko interneta pronalazili klijente kojima je četrdesetosmogodišnja kineska državljanka pružala seksualne usluge na području Niša, što je Ž.Ć. organizovao - saopštila je niška policija.
Osumnjičenima za posredovanje u vršenju prostitucije nakon hapšenja je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Reaguj
Komentariši