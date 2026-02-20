Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja saobraćajne policije u Smederevu, juče su, tokom pojačane kontrole saobraćaja, zaustavili kombi vozilo aleksinačkih registarskih oznaka, kojim se nepropisno vršio organizovani prevoz dece.

Kontrolom je utvrđeno da su deca prevožena bez prijave saobraćajnoj policiji i pregleda koji je obavezan pre otpočinjanja prevoza.

- Policijski službenici su vozaču izdali 11 prekršajnih naloga zbog više izvršenih prekršaja, i to nepostavljanja oznake o organizovanom prevozu dece, neadekvatnom vremenu vožnje i odmora, kao i nepravilno unetim podacima o mestu početka i završetka vožnje - saopšteno je iz PU Smederevo.