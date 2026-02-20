Ovo su novi detalji saobraćajke koja se dogodila sinoć u Velikom Golovodu kod Kruševca, a u kojoj su ušestvovala trti vozila
Hronika
JEDNOM POLOMLJENE NOGE, A DRUGI POBEGAO S MESTA NESREĆE: Detalji teške saobraćajke kod Kruševca, sudarila se tri vozila!
U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče uveče dogodila u mestu Veliko Golovode kod Kruševca, a u kojoj su učestvovala tri vozila, jedna osoba je lakše povređena, a jedna teže.
Prema nezvaničnim saznanjima, osoba koja je lakše povređena putovala je kombi vozilom, dok je osoba sa težim povredama bila u automobilu i tom prilikom je zadobila prelome obe noge.
Osoba koja je vozila treće vozilo je pobegla sa mesta nesreće i za njom se traga.
Podsećanja radi, teška saobraćajka dogodila se sinoć u mestu Veliko Golovode kod Kruševca.
Sudarili su se kombi i dva automobila.
Uzrok udesa nije poznat.
