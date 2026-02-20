Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče uveče dogodila u mestu Veliko Golovode kod Kruševca, a u kojoj su učestvovala tri vozila, jedna osoba je lakše povređena, a jedna teže.

Prema nezvaničnim saznanjima, osoba koja je lakše povređena putovala je kombi vozilom, dok je osoba sa težim povredama bila u automobilu i tom prilikom je zadobila prelome obe noge.

Osoba koja je vozila treće vozilo je pobegla sa mesta nesreće i za njom se traga.

Drama

Podsećanja radi, teška saobraćajka dogodila se sinoć u mestu Veliko Golovode kod Kruševca.

Sudarili su se kombi i dva automobila.

Uzrok udesa nije poznat.