Suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović, optuženoj da je iskorišćavanjem službenog položaja kočila istrage i procesuiranje ljudi iz kriminalnog miljea, odloženo je danas za 10. mart kako bi odbrana imala vremena da se upozna sa izmenjenim delovima optužnice.

Tužilac Milenko Mandić istakao je da nema drastičnih promena u optužnici i potom je objasnio da je predlog preciziran u pogledu na pravosnažno osuđenog Milorada Šušnjića, dok je činjenično stanje ostalo isto.

- Imajući u vidu odluku Apelacionog suda i ukidanje dela presude, činjenični deo optužnice je u velikoj meri neizmenjen. Optužni predlog je samo preciziran i sadrži pojam izmene optužnog predloga - rekao je Mandić, čitajući izmenjene delove optužnog akta koji se odnose na sada već osuđenog Milorada Šušnjića.

Suđenje je u Specijalnom sudu u Beogradu, počelo iznova i za drugookrivljenog Dejana Milenkovića, nekadašnjeg načelnika policije, koji je odmah zatražio izuzeće glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Mladena Nenadića, zbog sumnje u njegovu nepristrasnost.

Milenković je, podsetimo, na prethodnom suđenju tražio i izuzeće postupajućeg tužioca Milenka Mandića jer je, kako tvrdi, manipulacijom podigao optužni predlog protiv njega kako bi sebe zaštitio od činjenice da je nezakonito postupao u istrazi povodom ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića.

Tužilac Mladen Nenadić je taj zahtev odbio, zbog čega je Milenković tražio potom i njegovo izuzeće.

- Milenković tvrdi da Nenadić, kada je odlučivao o njegovom zahtevu za izuzeće Mandića, nije uzeo službenu belešku o saslušanju svedoka, odnosno saučesnika u ubistvu advokata Ognjanovića, da nije saslušao policajce koji su prisustvovali saslušanju i policajce iz SUK-a koji su tu službenu belešku posle preuzeli - kaže izvor Kurira.

Nakon desetominutne pauze, sud je odbio predlog odbrane. Advokat Dejana Milenkovića, Bojan Stanojlović, burno je reagovao zbog toga, tražeći odmah i izuzeće čitavog sudskog veća, na čelu sa predsedavajućom sudijom.

- Sud je više puta opomenuo advokata Stanojlovića zbog nepoštovanja i vređanja dostojanstva suda, a kako se branilac nije zaustavljao, kažnjen je sa 150.000 dinara - kaže izvor Kurira i dodaje da je sud odbio i zahtev za izuzeće sudskog veća i sudije.

Prvom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu, Hrkalović je bila osuđena na 16 meseci zatvora, dok je Milenković oslobođen. Njima se suđenje ponavlja, dok je Miloradu Šušnjiću kazna povećana na četiri godine zatvora i odluka u odnosu na njega je pravosnažna.

Dijana Hrkalović se, između ostalog, tereti da je 2018. naložila Dejanu Milenkoviću da ne postupi odmah po nalozima sudije i postupajućeg tužioca, koji su tražili automatsku obradu mobilnog telefona Veljka Belivuka, tada optuženog za ubistvo Vlastimira Miloševića. Belivuk je pravosnažno oslobođen za to ubistvo, a sada je u pritvoru kao vođa kriminalne grupe i optužen za sedam teških ubistava.

Tokom prvog suđenja izveden je i snimak tajnog praćenja Dragoslava Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića, koji su ubijeni.