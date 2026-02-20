Slušaj vest

Makedonska policijauhapsila je 10 osoba zbog sumnje da su umešane u krijumčarenje čak pet tona marihuane, koja je 29. januara zaplenjena u Konjuhu kod Kruševca, u jednoj od najvećih akcija srpske policije poslednjih godina!

Tim povodom oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski, koji je potvrdio da je podneto 10 krivičnih prijava Tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju.

- Krivične prijave obuhvataju 10 osoba, od kojih su dve već u pritvoru. Ovih 10 osoba direktno ili indirektno povezano je sa nelegalnom proizvodnjom i puštanjem u promet proizvedene droge. Pritom imamo osnovane sumnje da su ove osobe povezane sa transportom marihuane koja je ušla u Srbiju - rekao je Toškovski u intervjuu za Televiziju 21.

1/10 Vidi galeriju Velika akcija policije u Kruševcu Foto: MUP Srbije, MUP RS

Droga vredna 50 miliona evra

Podsetimo, srpska policija je u selu Konjuh kod Kruševca zaplenila čak pet tona marihuane, čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na oko 50 miliona evra! Osim ogromne količine droge, pronađeni su i oružje i veća suma novca, što ukazuje na ozbiljnu organizovanost kriminalne grupe.

U spektakularnoj akciji uhapšeni su Rade i Nebojša Spasojević, kao i još jedno lice I. D.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je reč o rezultatu višemesečne istrage i koordinacije više policijskih i tužilačkih organa.

- Oružje i novac koji su pronađeni dodatno potvrđuju visok stepen organizovanosti ove grupe - istakao je Dačić.

Rade i Nebojša Spasojević Foto: Društvene Mreže

Firma paravan za narko-biznis?

Prema saznanjima, imanje privrednog društva "Florakom d.o.o." navodno je korišćeno kao paravan. Na papiru su se bavili sadnjom sadnog materijala, dok je policija u njihovim objektima pronašla drogu spremnu za dalju distribuciju.

Sumnja se da je Nebojša Spasojević bio direktno uključen u distribuciju narkotika na teritoriji Beograda i šire.