Slušaj vest

Tokom prepodnevnih sati na magistralnom putu Prijepolje prema Velikoj Župi u mestu Suvodo došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama jedno lice izgubilo život.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "volkswagen", iz još neutvrđenih razloga, udarilo u parkirani kamion. Od siline udara automobil je potpuno smrskan, a na lice mesta odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci seku vozilo kako bi izvukli vozača - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Vatrogasci-spasioci su morali da koriste specijalni alat kako bi sekli deformisani deo vozila i pokušali da izvuku osobe iz smrskane unutrašnjosti automobila.

Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvija se otežano.

Ne propustiteHronikaAUTO ZGUŽVAN KAO KONZERVA, JEDNA OSOBA POGINULA: Jeziva nesreća kod Prijepolja
saobraćajka saobraćajna nesreća smrskan automobil ilustracija
HronikaSNIMALA JE MESTO NA KOM JE STALA, MOŽDA JE I SAM UDARAC SNIMLJEN, ALI TELEFONA NEMA: Otac nastradale Milice za Kurir otkrio detalje (foto, video)
Milica Marković Bubanj Potok saobraćajna nesreća.jpg
HronikaKAMION SLETEO S MOSTA KOD BAČKOG PETROVCA: Vozač prevezen u bolnicu (foto)
111uvidjaj-foto-dado-djilas.jpg
Crna GoraDOŠLO DO PREVRTANJA VOZILA, POSLEDICE BILE KOBNE! Detalji teške nesreće na magistralnom putu kod Cetinja: Jedna osoba stradala! Duge kolone u oba pravca
crna-gora-hitna-pomoc.jpg