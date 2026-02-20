Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su dvojicu sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda, i jednog petnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- Oni se sumnjiče da su 14. februara ove godine, u jednom ugostiteljskom objektu u centru Smedereva, fizički napali dvojicu sedamnaestogodišnjih mladića i zadali im više udaraca po glavi, usled čega je jedan zadobio teške, a drugi lake telesne povrede - saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevu.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Smederevu.

Ne propustiteHronikaŽESTOK OKRŠAJ MALOLETNIKA NA VOŽDOVCU! Jedan uboden nožem, drugi ima potres mozga - Evo šta je prehodilo napadu
shutterstock-1885321693.jpg
HronikaMALOLETNICI SVE AGRESIVNIJI: Tinejdžer u Pančevu nožem rasporio stomak vršnjaku, mladi sve češće oružjem rešavaju sporove!
Tuča Maloletnici nasilje
HronikaMALOLETNICI ČOVEKU (44) RAZBILI LOBANJU! Istrčao iz autobusa da im pobegne, oni ga stigli pa mu polomili nos i opljačkali! STRAVA I UŽAS U BEOGRADU
IMG-20241121-WA0001.jpg
HronikaODREĐEN PRITVOR NASILNIKU KOJI JE KAIŠEM PRETUKAO TINEJDŽERA: Oglasilo se tužilaštvo u Smederevu zbog brutalnog prebijanja mladića
smederevo.jpg