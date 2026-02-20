MALOLETNICI POHAPŠENI U SMEDEREVU: Pretukli dvojicu u kafiću u centru grada, evo šta im se stavlja na teret!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su dvojicu sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda, i jednog petnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
- Oni se sumnjiče da su 14. februara ove godine, u jednom ugostiteljskom objektu u centru Smedereva, fizički napali dvojicu sedamnaestogodišnjih mladića i zadali im više udaraca po glavi, usled čega je jedan zadobio teške, a drugi lake telesne povrede - saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevu.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Smederevu.