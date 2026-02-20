Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su dvojicu sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda, i jednog petnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- Oni se sumnjiče da su 14. februara ove godine, u jednom ugostiteljskom objektu u centru Smedereva, fizički napali dvojicu sedamnaestogodišnjih mladića i zadali im više udaraca po glavi, usled čega je jedan zadobio teške, a drugi lake telesne povrede - saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevu.