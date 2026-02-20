Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su, u saradnji sa policijom, 17. februara 2026. godine, otkrili i privremeno zadržali neprijavljeni luksuzni časovnik marke "Audemars Piguet".

Državljani Srbije pri povratku sa putovanja imaju pravo da bez prijavljivanja i plaćanja dažbina u zemlju unesu robu za lične potrebe u vrednosti do 100 evra.

Međutim, ako je reč o vrednijoj robi, bez obzira na to da li je kupljena ili dobijena, ona mora biti prijavljena i za nju plaćene uvozne dažbine.