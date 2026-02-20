Slušaj vest

Marko Miljković, koji je sa Veljkom Belivukom označen kao organizator kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana ponovo je danas zatražio izuzeće glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića kao i tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića. Kako je naveo pošto je u pratnji zatvorskih i sudskih stražara izveden za govornicu najveće sudnice Specijalnog suda, protiv tužilaca je podneo i krivičnu prijavu Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal, vezano za prikupljanje dokaza za Skaj aplikacije.

Podsetimo, tokom prethodnih suđenja izvođene su kao dokaz jezive fotografije, tekstualne i glasovne poruke, za koje tužilaštvo tvrdi da su razmenjivane pre i posle ubistava u kući strave u Ritopeku. Odbrana s druge strane, insistira na tome da je reč o nezakonitim dokazima, a da su slike fotošopirane.

U sudnici su danas ponovo puštane glasovne poruke koje su pripadnici kriminalne grupe, prema navodima tužilaštva, razmenjivali putem Skaja na dan otmice i ubistva Lazara Vukićevića, 14. oktobra 2020.

- Braćo, sve je u redu, vezan je. Imao je prangiju, džukela. Toliko smo ga tukli da ne može da priča. Naprskao sam mu bu.u i gurnu dršku od metle, pošto je pucao pored mene. Džukela. Sve u svemu, dobro je prošlo. Treba da slavimo današnji dan kao drugi rođendan. Hvala bogu milome da je sve prošlo kako treba.

- Da vam kažem da je Lazi bio gurnut jarbol u du.e.

Svedok saradnik Srđan Lalić rekao je da na ovim glasovnim porukama prepoznaje glasove optužene braće Miloša i Marka Budimira, dok su oni ali i ostali okrivljeni naveli da nisu njihovi glasovi i da ih ne prepoznaju.

Belivuk, Miljković i Lalić Foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Stefan Stojanović/ Mondo

Podsetimo, Lazar Vukićević otet je i namamljen u Ritopek pošto su, prema optužnici Belivuk i Miljković u Crnoj Gori oteli škaljarca Mileta Radulovića Kapetana i s njegovog telefona mu poslali poruke da je otet Belivuk i da dođe da ga muči. Vukićević je tako navodno namamljen u kuću strave, a pripadnici klana su vođama koje su bile u susednoj državi slali detalje mučenja.

- Napunili smo ga crevom vodom. Nije bio hrabar nego nije znao gde je, otkinuli smo ga.

U porukama koje je vođama poslao, prema rečima svedoka sradnika vlasnik kuće strave u Ritopeku, optuženi Vlade Draganić čuje se:

- Bio je unakažen, ne zna gde se nalazi. Nije znao ni kako se zove, a ne nešto da kaže. Trebao je malo da ga opusti, sve bi nam rekao.

Posle puštanja glasovnih poruka za koje su svedoci saradnici izjavili da su ih razmenjivali okrivljeni, dok su potom za govornicu redom izlazili i okrivljeni tvrdeći da glasovi nisu njihovi i da ih ne prepoznaju. Belivuk je izašao za govornicu i rekao da bi "okrivljeni bili pobednici da je ovo fudbalska utakmica".

- Smatram da ovo nije fudbalska utakmica i da ne bi trebalo da pobedi onaj ko više puta nešto kaže. Da je fudbalska utakmica, pobedili bi mi. Ovde ni tužilac ni mi ne možemo da kažemo ko je, može samo sudski veštak - rekao je Belivuk.

1/6 Vidi galeriju Velko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Libertaspress/Sky aplikacija, Dado Đilas, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Pošto su poruke preslušane, Miljković se javio za reč i zatražio izuzeće.

- Podnosim zahtev za izuzeće glavnog tužioca Mladena Nenadića, kao i tužilaca Zorana Babića i Saše Ivanića jer su izvršili krivično delo na taj način su prikrivali unošenje zlonamernog softvera u elektronske uređaje građana Srbije i tako svesno zloupotrebili položaj. Postoji osnov sumnje da su svesno izvršili krivično delo tako što su znali da je zlonamerni softver ubačen u uređaje koji su korišćeni na teritoriji Srbije. Neovlašćeno postupanje tužilaca proizilazi iz toga što nije postojala dozvola nadležnog organa Republike Srbije, niti zahtev za međunarodnu pravnu pomoć - rekao je okrivljeni Miljković zbog čega podnosi zahtev za izuzeće i dodao da "traži da se on dostavi Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac uz tri presude inostranih sudova u odnosu na Skaj" koje je danas dostavio sudskom veću.

Prethodno, on je naveo da iz presude suda u Cirihu proizilazi da je u elektronske uređaje unet "malver" putem kog je omogućen tajni nadzor nad uređajima i da su tako prikupljani podaci sa Skaja dok tužioci JTOK tvrde da je reč o podacima koji su zadržani i tako otkriveni na sreveru, a ne presretani u realnom vremenu.

- Podnosim i krivičnu prijavu protiv tužilaca Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal, pa neka oni odluče. Ovakvim postupcima tužilaca onemogućeno nam je pravo na pravično suđenje - rekao je Miljković, na šta se nadovezao i optuženi Veljko Belivuk koji je kratko rekao da se pridružuje zahtevima Miljkovića.

- Ne bih bio čovek da se ne priključim - rekao je Belivuk.

Tužilac Ivanić, međutim, predložio je sudskom veću da samo odbije zahtev, tvrdeći da je postupak međunarodne pravne pomoći sproveden potpuno zakonito.

Belivukov bivši telohranitelj dobio nanogicu Optuženi Vladimir Grek, odlukom sudskog veća danas je iz pritvora u kom je od 4. februara 2021. prebačen u kućni pritvor s nanogicom. Grek se, inače, ne tereti da je učestvovao u surovim ubistvima. Prema nezvaničnim informacijama, on je bio lično obezbeđenje Miljkovića i Belivuka pre hapšenja, a na dan kada su sleteli iz Crne Gore, pet dana pre hapšenja, legitimisan je pošto ih je čekao na aerodromu u Beogradu.

- Predlažem da odbijete, Miljković je već ranije na nekom od suđenja najavio da će na svakom suđenju da podnosi zahtev za izuzeće. Podnošenje krivične prijave nije razlog za izuzeće, smatramo da su ovi zahtevi usmereni na odugovlačenje sudskog postupka - odgovorio je tužilac Saša Ivanić.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

Čim je tužilac završio izlaganje, Miljković je ponovo zatražio da izađe za govornicu i "replicira tužiocu".

- Nisam rekao da ću da podnosim na svakom pretresu, već da ću da ću svaki dan da tražim od tužioca Nenadića, odnosno radnim danima jer vikendom neće da mi nose poštu. Predstavili su nam lažno dokaze iz Francuske i zato podnosim i krivičnu prijavu - odgovorio mu je Miljković.

Inače, kako Kurir nezvanično saznaje, okrivljeni Miljković koji je u pritvoru u zgradi Specijalnog suda od hapšenja 2. februara 2021. već neko vreme svakodnevno šalje pisma tužiocima. On se na kratko danas osvrnuo i na deo sadržine pisama koje mu šalje svakodnevno, pa je rekao da je "tužiocu Nenadiću već predložio da njega i Ivanića predlože za svedoke u Francuskoj da tamo obrazlože svoj stav da je reč o zadržanim podacima na serveru, pa će tamo da padnu svi predmeti".

- Pisao sam Nenadiću da ću da potpišem sve njihove neistine izu optužnice ako postoji papir da su organi Srbije tražili od Francuske da preduzme bilo kakvu radnju. Skaj je pribavljen na merama koje u Srbiji ne samo da ne postje, na protiv, predstavljaju krivično delo. Tužilac pokušava da nam podvali - nastavio je Miljković i najavio da će pismo da pošalje i sudiji Apelacionog suda koji je radio naučni rad na temu Skaja.