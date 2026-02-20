Slušaj vest

Drugostepeni sud je odbio žalbu okrivljene i potvrdio rešenje Višeg suda u Zrenjaninu kojom joj je izrečena navedena mera.

Takva odluka je posledica neuračunljivosti okrivljene, s obzirom da je psihijatrijskim veštačenjem utvrđeno da je sposobnost okrivljene da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, u vreme izvršenja krivičnog dela, bila isključena usled hronične i trajne duševne bolesti, vrste šizofrenije sa progresivnim tokom.

Sud će na predlog zdravstvene ustanove, organa starateljstva ili okrivljene, ali i po službenoj dužnosti, na svakih devet meseci ispitivati da li je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem u ustanovi.

Zločin planirala, o njemu je često pričala deci

Podsećamo, žena je prvo ubila suprugra, isekla delove tela i potom ih stavuila u lonac s vrelom vodom i kuvala. U kući je u trenutku zločina bila i njena maloletna ćerka iz prvog braka koja je o svemu obavestila brata. Terezin sin je, po dolasku u kuću, pozvao policaju.

- Tereza je zločin planirala, o njemu je često pričala deci, a tome u prilog ide i činjenica da je ona sa posla donela najlonske kese kojima je htela da obloži kuću kako bi prikrila tragove - rekao je tada izvor Kurira.

Sve gledala

Terezin sin, Damir Lj. (20) ispričao je nakon ubistva da ne zna zašto je njegova majka to uradila.

- Stvarno sam još u šoku. Mnogo je volela da gledala horore i filmove o nerešenim zločinima i ubistvima, bila je opsednuta time. A često je ponavljala da je Srđan mnogo nervira - rekao je tada Damir.

On dodaje da je njegova mlađa sestra gledala masakr i da ga je pozvala telefonom.

- Moja mlađa sestra je gledala masakr. Pozvala me je telefonom da dođem u Ulicu Duška Trifunovića, gde je majka živela u Srđanovoj porodičnoj kući. Sačekala me je ispred i ispričala šta je majka uradila, pa sam ja pozvao policiju - nastavio je Damir, ističući da ga je tek nakon njegovog upornog lupanja na vrata, Tereza pustila u kuću, a da je uznemirena i prestravljena sestra ostala u hodniku.

Stravični prizori u dnevnoj sobi

- Ušao sam u dnevnu sobu. Srđan je ležao mrtav u lokvi, bez noge. Krvi je bilo svuda, po zidovima, a na šporetu lonac u kojem su se kuvali odsečeni delovi tela, verovatno da bi ih lakše odvojila od kostiju - govori Damir i dodaje da je Tereza imala nameru da u plastične kese stavi odsečene delove raskomadanog Srđanovog tela i da ih razbaca po kraju i tako prikrije zločin. Pitao sam majku zašto je to učinila, a ona mi je samo rekla: "Mnogo me je nervirao Srđan".

Kako je potom dodao, scene su podsećale na one iz horor filmova.

- Svi mi u kući volimo horore, opsednuti smo tim nekim nerešenim slučajevima misterioznih ubistava, ali ja sam majci govorio: "Nemoj slučajno da se zaneseš". Posebno kada je bila ljuta na Srđana, ili mog oca - dodao je tada sin.

Prema priči Terezinog sina, njegova majka je bila ljubomorna. Kaže da je istina da je zapalila krevet na kojem je Srđan spavao, a jednom ga je prijavila zbog nasilja, pa je mesec dana proveo u pritvoru.