Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Pante Z. (42) zbog sumnje da je u dvorištu porodične kuće u Zemunu 1. decembra prošle godine neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu radi donošenja odluke o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Postoji opravdana sumnja da je Panta Z. neovlašćeno radi prodaje u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u zemlji, držao ukupno 9.855,95 grama supstance koja sadrži heroin, 968,86 grama supstance u kojoj je detektovano prisustvo supstanci heroin, kofein i paracetamol i 2.493,19 grama supstance kokain.