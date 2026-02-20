Slušaj vest

U Velikom Golovodu, pored Kruševca, u sudaru kombija i putničkih vozila dva lica su povređena i prebačena u Opštu bolnicu Kruševac.

U saobraćajnoj nesreći su učestvovali kombi i dva putnička vozila. Jedna osoba iz kombija zadobila je lakše povrede, a druga osoba iz automobila je pretrpela teže telesne povrede — prema - prelome obe noge i smeštena je u Opštoj bolnici u Kruševcu.

Vrlo brzo je intervenisala Služba hitne pomoći, a obavljen je i uviđaj na licu mesta od strane nadležnih organa. Istraga je u toku.