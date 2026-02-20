Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi M. B. (50) u Golubincima i pronašli oko 370 kilograma duvana u listu, 57,07 kilograma rezanog duvana, kao i nož za rezanje duvana.

Ovom prilikom, procenjena vrednost štete po budžet Republike Srbije je oko 4.827.110 dinara.

Foto: MUP Srbije

Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Kurir.rs

