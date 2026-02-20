Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi M. B. (50) u Golubincima i pronašli oko 370 kilograma duvana u listu, 57,07 kilograma rezanog duvana, kao i nož za rezanje duvana.