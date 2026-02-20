Ministarstvo unutrašnjih poslova zaplenilo je duvan vredan skoro 5 miliona dinara, krivična prijava protiv osumnjičenog
Saopštenje
OŠTETIO BUDŽET SRBIJE SA PREKO 4,8 MILIONA DINARA! Velika zaplena u Golubincima: Policija pronašla skoro 430 kilograma DUVANA! (FOTO)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi M. B. (50) u Golubincima i pronašli oko 370 kilograma duvana u listu, 57,07 kilograma rezanog duvana, kao i nož za rezanje duvana.
Ovom prilikom, procenjena vrednost štete po budžet Republike Srbije je oko 4.827.110 dinara.
Foto: MUP Srbije
Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši