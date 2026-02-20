Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Policijske uprave u Užicu, uhapsili su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, N. J. J. (35) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i tako oštetio budžet Republike Srbije za 2.929.160 dinara.