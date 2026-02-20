U TERETNOM DELU KAMIONA SAKRIO 260 KILOGRAMA DUVANA! Uhapšen muškarac (35) iz Šapca: Oštetio budžet države za skoro 3 miliona dinara! (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Policijske uprave u Užicu, uhapsili su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, N. J. J. (35) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i tako oštetio budžet Republike Srbije za 2.929.160 dinara.
Policija je, tokom redovne terenske kontrole duž granice, na teritoriji Bajine Bašte, zaustavila teretno motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i u tovarnom delu vozila, pronašla 52 džaka sa rezanim duvanom, ukupne težine 260 kilograma, namenjenim za dalju prodaju.
Osumnjičenom N. J. J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs