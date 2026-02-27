Slušaj vest

U naselju Stanovo u Kragujevcu 12. februara se dogodio brutalan napad u porodičnoj kući. Žena od 43. godine osumnjičena je da je sekriom napala svoju majku koja je sa teškim povredama hitno prebačena u urgentno klinički centar Kragujevac. Slučaj iz Kragujevca podseća na krvavi pir koji se u martu prošle godine dogodio u Kikindi kada je žena od 53. godine uhapšena zbog sumnje da je ubila majku. Kurir je istražio zašto dolazi do takvih slučajeva i kako ih sprečiti.

Sagovornica za Kurir televiziju bila je Biljana Ćulaftić, psihoterapeut za traume.

- U obim slučajevima su odrasle ćerke, uradile su ozbiljne fizičke napade na svoje majke. Majka iz Kragujevca je zadobila teške povrede i još uvek je u bolnici dok je u drugom slučaju ćerka zaklala svoju majku, nakon toga je tumarala po ulici samo u spavaćici - rekla je Ćulaftić.

Sve nas zanima šta to zapravo dovodi na ovako brutalne napade na ljude koji bi nam trebali biti najbliži. 

- Tako krvavu je pronašao komšija, ona je njemu rekla da je zaklala svoju majku - nastavila je.

Kaže da najbolju procenu psihe ovakvih ljudi mogu dati psihijatri koji rade kao forenzičari u zatvorima.

- Ja bih se više osvrnula na porodičnu dinamiku koja dovodi do ovako nečega, sa obzirom da ja najviše radim sa ljudima koji su preživeli ovakvo nasilje od strane svojih ukućana - rekla je Ćulaftić.

Smatra bi najbolje mogli da im pomognu ljudi koji već imaju iskustva u radu sa osobama koje spadaju u ovaj kalup.

Psihičko zdravlje ne sme biti tabu

- Ono što se nekako pojavljuje u takvim slučajevima gde je neko fizički nasrnuo hladnim oružjem, obično je ta osoba imala istoriju psihičkih problema ali se njena porodica dosta stidela toga i nije uspela da prepozna ili možda nije želela da prepozna u koliko teškom stanju je ta osoba koja je zapravo jako nasilna - dodala je.

Nažalost u našoj zemlji psihičko zdravlje i odlazak psihoterapeutu su još uvek tabu, iako je to najnormalnija stvar i ne sme se izbegavati, jedan od razloga je da se upravo ovako nešto ne bi dogodilo.

- Po iskustvu mojih klijenata koji su traumatizirani sličnim događajima, ipak je postojala nekakva eskalacija nasilja - objašnjava. 

Kako kaže, u Srbiji postoji stid kada roditelji prepoznaju da njihova deca imaju psihičke poremećaje i onda vrlo često izbegavaju da ih upute kod psihijatra. 

- Mnogi naši ljudi smatraju da ako njihovo dete ide kod psihijatra onda mora biti ludo, ne već vašem detetu samo treba pomoć - rekla je Ćulaftić.

Navodi da ne zna da li su se u ovim slučajevima desile neke psihotične epizode a osoba kada je u psihozi nije svesna i nije pri zdravoj pameti. 

Kada je osoba u psihozi ona praktično ne zna šta radi i šta se dešava oko nje i u mnogim zemljama je upravo zbog toga oslobođena krivične odovornosti.

- Znam porodice koje iz stida kriju da imaju odraslo dete koje ima poremećaj i koje je nasilno, zbog stida te porodice ne potraže pomoć i onda dođe do ovako nečega. Komšije i drugi ljudi i ne znaju šta se tačno dešava već ponekad čuju svađu iz kuće, u našoj kulturi kažemo da je to njihova stvar i ne reagujemo na to. Trebamo da pomognemo i da ukažemo da smo tu za ljude koji trpe nasilje - objašnjava.

Kako kaže, porodnični konflikti takođe mogu dovesti do psihičkih poremećaja.

- Deca kada su mala i kada gledaju u kući kako se roditelji svađaju ili tuku to se kod njih normalizuje i nasilje postaje najnormalnija stvar - ona dodaje. 

Mnogi ljudi misle da se ovako nešto njima ne može nikada desiti ali život je neizvestan i ako poznajete neku osobu ili porodicu kojoj je potrebna pomoć, važno je pružiti je. Ako imate dete sa psihičkim problemima takođe je vrlo važvo potražiti stručnu pomoć kako bi pomogli i sebi ali i vašem detetu.

