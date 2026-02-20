Slušaj vest

Kompanija "Srbijavoz" oglasila se saopštenjem da je danas došlo do prekida železničkog saobraćaja voza na relaciji Subotica - Beograd centar, usled naleta voza na nepoznato lice.

Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", voz, koji je pošao iz Subotice za Beograd centar u 18 časova, stoji od 18.50 časova, između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, do otvaranja pruge.

Trenutno nema informacija i detalja o nesreći, kao ni o stanju nepoznatog lica. 

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaVOZ ZA BAR NALETEO NA ŽENU KOD VALJEVA: Sve hitne službe na terenu, saobraćaj obustavljen (foto)
1.jpg
PlanetaLAVINA SE OBRUŠILA NA VOZ U ŠVAJCARSKOJ: Kompozicija iskočila iz šina, povređeno pet putnika (VIDEO)
snežna lavina
Hronika"BIO JE NA POLA PRELAZA KAD JE UOČIO VOZ" Očevici za Kurir: Stao, krenuo unazad a onda samo dodao gas! Železničari: Pukom srećom voz nije izleteo iz šina VIDEO
WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.32.11 (2).jpeg
HronikaJEZIVE SLIKE TEŠKE NESREĆE NA PRUZI KOD ČAČKA, KOMBI PREPOLOVLJEN: Posle sudara s vozom, vozač umro u bolnici od teških povreda, saobraćaj u prekidu (FOTO)
nesreca.png