Prekid železničkog saobraćaja Subotica–Beograd: Voz stao zbog naleta na nepoznato liceTrenutno nema dodatnih informacija o stanju osobe, kao ni više detalja o nesreći
Saopštenje
VOZ NALETEO NA ČOVEKA NA RELACIJI SUBOTICA - BEOGRAD! Oglasili se iz "Srbijavoz": Obustavljen železnički saobraćaj
Slušaj vest
Kompanija "Srbijavoz" oglasila se saopštenjem da je danas došlo do prekida železničkog saobraćaja voza na relaciji Subotica - Beograd centar, usled naleta voza na nepoznato lice.
Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", voz, koji je pošao iz Subotice za Beograd centar u 18 časova, stoji od 18.50 časova, između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, do otvaranja pruge.
Trenutno nema informacija i detalja o nesreći, kao ni o stanju nepoznatog lica.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši