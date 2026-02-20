- Pitao sam kakve su mogućnosti za obrazovanje, to jest da idem na neke kurseve. Pitao sam konkretno za jezike, kompjutere i preduzetništvo. Rekla mi je da ništa od toga nije dozvoljeno za one koji se nalaze u Sedmom paviljonu. Pitao sam je za knjige i naveo da me zanimaju biznis, menadžment, poslovanje, psihologija, informatika, mašinstvo, građevinarstvo, elektrotehnika. Svejedno da li je popularno, srednja škola ili fakultet. Nekada sam imao naviku da čitam sve što mi padne pod ruku. Do oktobra 1991. kad sam otišao u Srpsku dobrovoljačku gardu pročitao sam više od 2.000 knjiga i praktično sam odrastao na časopisima "Politikin zabavnik" i "Galaksija". U Srpskoj dobrovoljačkoj gardi sam proveo 5 godina, pa sam prešao u JSO do odlaska u zatvor. Za tih deset godina sam pročitao nekih 500 knjiga, od kojih je barem 300 bilo iz vojne, policijske i bezbednosne tematike. U Centralnom zatvoru (CZ) mi je bilo odlično. Za prvih 5-6 godina pročitao sam preko 1.500 knjiga. Pa, ipak je to koledž. Onda sam zbog uslova u samici počeo da imam probleme sa očima. Zato sam odlučio - ako već trošim oči, da ih trošim na konkretno. I od tada u principu čitam samo stvari iz kojih nešto mogu da naučim. Prvenstveno su to biznis, psihologija, bezbednost - naveo je Rambo u molbi za uslovni otpust.