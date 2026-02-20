RAMBO JE 25 GODINA U SAMICI U ZABELI! Ispovest Legijinog kuma osuđenog za likvidaciju Stambolića i četvorostruko ubistvo na Ibarskoj: "Ja sam lud ušao u zatvor"
"Ja sam lud ušao u zatvor i meni je super", kaže u ispovesti Nenad Bujošević, zvani Rambo.
Bujošević, bivši pripadnik Jedinice za specijalne operacije (JSO), 25 godina služi kaznu u samici. Zatvorske zidine su mu dosadile i traži uslovni izlazak na slobodu, na šta ima pravo posle izdržane dve trećine kazne.
Letos mu je taj zahtev odbijen, a novi nije još podnosio.
- Najpre sam proveo 9,5 godina u samici Centralnog zatvora u Beogradu, a onda sam u "Zabeli" tražio da budem sam jer mi je tako odgovaralo - kaže Rambo za Informer.
On opisuje i kako izgleda njegov običan dan u zatvoru.
- Treniram svako jutro, osim vikendom kada spremam sobu. Čitam i gledam filmove i teram se da napišem knjigu, ali mnogo sam lenj. Dosad sam pročitao nešto više od 5.000 knjiga, uglavnom iz oblasti bezbednosti, psihologije i menadžmenta. U zatvoru sam naučio engleski jezik, a nemački znam solidno jer sam rođen u Švajcarskoj - otkriva on.
Nadimak "Rambo" i "čovek mačka" dobio je zbog ratničkih veština tokom borbi u Krajini. Važio je za jednog od najsposobnijih boraca, ali i za intelektualca među pripadnicima JSO.
Kum Milorada Ulemeka Legije, Nenad Bujošević, izdržava kaznu od 35 godina zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali.
U molbi za uslovni otpust napisao je da se 2005. kod vaspitačice najpre interesovao za obrazovanje.
- Pitao sam kakve su mogućnosti za obrazovanje, to jest da idem na neke kurseve. Pitao sam konkretno za jezike, kompjutere i preduzetništvo. Rekla mi je da ništa od toga nije dozvoljeno za one koji se nalaze u Sedmom paviljonu. Pitao sam je za knjige i naveo da me zanimaju biznis, menadžment, poslovanje, psihologija, informatika, mašinstvo, građevinarstvo, elektrotehnika. Svejedno da li je popularno, srednja škola ili fakultet. Nekada sam imao naviku da čitam sve što mi padne pod ruku. Do oktobra 1991. kad sam otišao u Srpsku dobrovoljačku gardu pročitao sam više od 2.000 knjiga i praktično sam odrastao na časopisima "Politikin zabavnik" i "Galaksija". U Srpskoj dobrovoljačkoj gardi sam proveo 5 godina, pa sam prešao u JSO do odlaska u zatvor. Za tih deset godina sam pročitao nekih 500 knjiga, od kojih je barem 300 bilo iz vojne, policijske i bezbednosne tematike. U Centralnom zatvoru (CZ) mi je bilo odlično. Za prvih 5-6 godina pročitao sam preko 1.500 knjiga. Pa, ipak je to koledž. Onda sam zbog uslova u samici počeo da imam probleme sa očima. Zato sam odlučio - ako već trošim oči, da ih trošim na konkretno. I od tada u principu čitam samo stvari iz kojih nešto mogu da naučim. Prvenstveno su to biznis, psihologija, bezbednost - naveo je Rambo u molbi za uslovni otpust.
