Slušaj vest

Za sada nepoznata ženska osoba poginula je na pruzi između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, kada je na nju naleteo voz.

Nesreća se dogodila oko 19.40 sati, na izlazu iz Petrovaradina prema Sremskim Karlovcima, tri i po kilometra, na pruzi.

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol novosadskog Zavod za urgentnu medicinu, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali su na žalost, mogli samo da konstatuju smrt ženske osobe nepoznatog identiteta i godišta.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a "Srbijavoz" je večeras ranije saopštio da je došlo do prekida saobraćaja na relaciji Subotica -Beogras centar usled naleta voza na nepoznatu osobu.

Voz koji je pošao iz Subotice za Beograd, kako su naveli, stoji od 18.50 časova, između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, do otvaranje pruge.

Ne propustiteHronikaPRE TAČNO 11 GODINA POČEO JE RAT KAVAČKOG I ŠKALJARSKOG KLANA! Radoman je bio prva žrtva - izrešetan u garaži na Novom Beogradu, ubica uhvaćen 2020. (FOTO)
goran-radoman.jpg
HronikaRAMBO JE 25 GODINA U SAMICI U ZABELI! Ispovest Legijinog kuma osuđenog za likvidaciju Stambolića i četvorostruko ubistvo na Ibarskoj: "Ja sam lud ušao u zatvor"
whatsapp-image-20200416-at-09.32.jpg
HronikaNJEGA SU SE I MRTVOG SVI PLAŠILI Zvali su ga Dač Šulc - bio je najsuroviji u podzemlju! Uvek je nosio odšrafljenu bombu, ubijen je u prvoj sačekuši u Beogradu
rank.jpg
HronikaUBILA MUŽA, ISEKLA MU DELOVE TELA, PA IH KUVALA U LONCU, GOVORILA DA JE SRĐAN MNOGO NERVIRA: Sud doneo konačnu reč o najbrutalnijem ubistvu u Srbiji!
Srđan P