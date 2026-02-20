Slušaj vest

Za sada nepoznata ženska osoba poginula je na pruzi između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, kada je na nju naleteo voz.

Nesreća se dogodila oko 19.40 sati, na izlazu iz Petrovaradina prema Sremskim Karlovcima, tri i po kilometra, na pruzi.

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol novosadskog Zavod za urgentnu medicinu, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali su na žalost, mogli samo da konstatuju smrt ženske osobe nepoznatog identiteta i godišta.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a "Srbijavoz" je večeras ranije saopštio da je došlo do prekida saobraćaja na relaciji Subotica -Beogras centar usled naleta voza na nepoznatu osobu.