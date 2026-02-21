Hronika
POŽAR NA SAVSKOM VENCU: Ljudi se nagutali dima, šest vatrogasnih vozila gasilo vatru
U stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu izbio je požar.
Nije bilo povređenih, ali su neke osobe zatražile pomoć Hitne službe, jer su se nagutale dima.
Šest vatrogasnih vozila učestvovalo je u gašenju požara, koja je zahvatila potkrovlje zgrade.
Ulica Svetozara Radića ka Karađorđevoj ulici je zbog intervencije vatrogasaca zatvorena za saobraćaj.
