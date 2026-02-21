Slušaj vest

U stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu izbio je požar.

Nije bilo povređenih, ali su neke osobe zatražile pomoć Hitne službe, jer su se nagutale dima.

Šest vatrogasnih vozila učestvovalo je u gašenju požara, koja je zahvatila potkrovlje zgrade.

Ulica Svetozara Radića ka Karađorđevoj ulici je zbog intervencije vatrogasaca zatvorena za saobraćaj.

Kurir.rs/ RTS

