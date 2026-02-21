Slušaj vest

Najuticajnijem jutjuberu u regionu, Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen je luksuzni Mercedes G 800 Brabus vredan pola miliona evra. Automobil je potpuno izgoreo.

Da li je ovo upozorenje influenserima da ne ulaze u politiku, za Kurir televiziju, u Pulsu Srbje Vikendom govorili su Miša Vacić -predsednik organizacije "Srpska desnica", Pavle Bihali - aktivista i osnivač pokreta "Levijatan", Rajko Nedić - glavni urednik Kurira i Slađana Nedeljković - urednik i voditelj emisije "Crna hronika".

- U rekordnom roku policija je pronašla odgovornog za paljenje Brabusa. Radi se o 23-godišnjaku koji je, kako saznajemo iz policije, najverovatnije bio plaćen za ovo krivično delo. Iz lajva koji je pomenuti jutjuber imao sinoć saznajemo da je mladiću ponuđeno 1.200 evra da zapali i druge automobile u vlasništvu Bake Praseta. Međutim, on to nije uspeo - na licu mesta je pokušao da uspostavi kontakt sa nalogodavcima, a nakon paljenja Brabusa pobegao je sa mesta događaja - rekla je Nedeljković.

Povezanost mladića sa kavačkim klanom?

Dodala je da mu se na teret stavlja prinuda i izazivanje opšte opasnosti.

- Određen mu je pritvor do 30 dana, a tokom saslušanja branio se ćutanjem. Još uvek nemamo podatke o NN licima za kojima je policija raspisala potragu nakon njegovog hapšenja, ali jedan pravac istrage ukazuje na moguću povezanost sa reketom i da je mladić najverovatnije delovao kao produžena ruka kavačkog, odnosno vračarskog klana, koji operiše na teritorijama Beograda poput Vračara, Zvezdare i okolnih delova grada - objasnila je.

Bezbednosne prepreke sprečile veću štetu

Bihali objašnjava da mladić nije mogao da pristupi garaži zbog obezbeđenja i da Brabus nije bio parkiran na mestu za invalide.

- Istina je da je mladić planirao da zapali sva kola, ali nije mogao da uđe u garažu iz tehničkih razloga, jer garaža ima obezbeđenje. Brabus je, kako se pričalo, navodno bio parkiran na mestu za invalide, ali to nije tačno - to je parking mesto koje je kupljeno, i nije uopšte rezervisano za invalide, niti je Bogdan stajao na mestu za invalide - objasnio je Bihali.

Nadovezao se da mladić nije uspeo da ostvari potpuni plan zahvaljujući sigurnosnim merama, što je ublažilo posledice.

- Suština je da bi efekat bio mnogo veći da je uspeo da zapali sva vozila, ali su ga obezbeđenje i sigurnosne mere ograničili. Ovaj propust mu je, praktično, dao dan vremena i smanjio posledice. Da li su u pitanju ljudi povezani sa kavačkim ili vračarskim klanom, trenutno nije jasno. Pominjali smo ranije i maloletničku delikvenciju - mladići koji se angažuju za ovakve stvari često nisu ni deca, ali ni potpuno zreli. Kada se za ovakva krivična dela nude novčane nagrade od 1.200 evra, to postavlja ozbiljna pitanja - šta onda možemo očekivati za veće iznose - kaže.

Motivi iza paljenja automobila u Beogradu

Nedić objašnjava da se paljenje vozila u Beogradu uglavnom dešava iz osvete, zastrašivanja ili naplate duga.

- Ovde su, potencijalno, učinjena nekoliko krivičnih dela. Što se tiče paljenja automobila, u dosadašnjoj praksi, naročito poslednjih meseci, svedoci smo sličnih događaja na beogradskim ulicama. Uglavnom, paljenje vozila dolazi iz tri do četiri razloga: osveta, zastrašivanje, slanje poruke ili opomena, ili naplata duga - rekao je Nedić.

Mogućnost nadoknade štete i visina kazne

Objasnio je da, u ovakvim slučajevima, krivična dela mogu obuhvatiti uništavanje tuđe stvari.

- Ako je šteta do 1,5 miliona dinara, predviđena kazna je do dve godine zatvora; ukoliko je šteta veća od 1,5 miliona dinara, kazna zatvora može biti i do pet godina, uz obavezno obeštećenje. Ostaje pitanje da li mladić iz Kikinde uopšte ima mogućnost da nadoknadi nastalu štetu - objasnio je.

Obezbeđenje kao zaštita od pretnji

Vacić ističe da Bogdan Ilić angažovanjem obezbeđenja štiti sebe ne samo od fanova, već i od osoba koje mu žele zlo.

- Verujem da je Bogdan Ilić svestan opasnosti kojima je izložen, jer ne bi angažovao obezbeđenje da to nije bio slučaj. Pošto je angažovao momke koji su stalno uz njega i prate ga, oni ga ne štite samo od svojih vernih fanova, već i od ljudi koji mu žele zlo - rekao je Vacić.

Dodao je da je zanimljivo da ovaj incident izlazi iz okvira influencera i jutjubera.

- Čak i ja, koji nisam njegov pristalica, fan ili redovan gledalac Jutjuba, pratio sam taj događaj. Mislim da je time Bogdan Ilić sebe podigao na viši nivo i pokazao ozbiljne organizacione sposobnosti. Neupitno je da je nekome to smetalo, jer je, po sopstvenom priznanju, uložio oko 200.000 evra - sto svojih i sto, verovatno, od sponzora - a da je događaj vratio višestruku vrednost te sume - naveo je.

