Teška saobraćajna nesreća dogodila se u selu Lunjevica kod Gornjeg Milanovca, u kojoj je život izgubio pešak, saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama sa terena, do nesreće je došlo kada je vozilo naletelo na pešaka, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

- Osoba je nastradala na licu mesta, policija i ekipa hitne pomoći odmah su izašli na lice mesta, ali nažalost, mogli su samo konstatovati smrt - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je otežan dok je rađen uviđaj.