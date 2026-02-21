U nesreći u selu Lunjevica stradao je pešak čiji identitet za sada nije poznat, a policija uveliko ispituju sve okolnosti tragedije
JEZIVA SAOBRAĆAJKA KOD GORNJEG MILANOVCA! Automobil pokosio pešaka, nesrećni čovek stradao na licu mesta
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u selu Lunjevica kod Gornjeg Milanovca, u kojoj je život izgubio pešak, saznaje Kurir.
Prema prvim informacijama sa terena, do nesreće je došlo kada je vozilo naletelo na pešaka, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.
- Osoba je nastradala na licu mesta, policija i ekipa hitne pomoći odmah su izašli na lice mesta, ali nažalost, mogli su samo konstatovati smrt - kaže izvor upoznat sa slučajem.
Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je otežan dok je rađen uviđaj.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do tragedije, kao ni da li je vozač koji je upravljao vozilom priveden. Više detalja biće poznato nakon završetka istrage, koja treba da utvrdi sve okolnosti ove teške nesreće.
