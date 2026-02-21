Slušaj vest

Na krovu porodične kuće u Lagumskoj ulici u Zemunu izbio je požar, a na licu mesta trenutno intervenišu pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila krovnu konstrukciju objekta, a gust dim bio je vidljiv iz više delova naselja. 

- Na terenu su angažovane ekipe VSJ Zemun i VSJ Novi Beograd, sa više vatrogasnih vozila i ukupno 13 vatrogasaca koji učestvuju u gašenju vatre - saznaje Kurir.

Intervencija je i dalje u toku, a za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.

Više detalja biće poznato nakon završetka akcije.

Ne propustiteHronikaPOŽAR NA SAVSKOM VENCU: Ljudi se nagutali dima, šest vatrogasnih vozila gasilo vatru
vatrogasci vatra požar gašenje požara
HronikaPOŽAR NA FASADI U NOVOM SADU Brzom reakcijom vatrogasaca sprečena dalja eskalacija (FOTO)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.31 copy.jpg
HronikaIZGOREO SAV NAMEŠTAJ U SOBI I JEDAN KOMBI: Dva požara buknula u Topličkom okrugu tokom prethodne noći!
,.jpg
HronikaTREĆI PUT GORE LUKSUZNI AUTOMOBILI U ISTOJ ULICI NA VOŽDOVCU: Pre 3 meseca izgoreli "rendž rover" i BMW, a ona je vlasnica
IMG-20241126-WA0101.jpg