ŠUTIRAO GA DOK JE LEŽAO NA BETONU: Užas na Novom Beogradu, pretučen maloletnik koji je prao šoferke na semaforu
U četvrtak je na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara Heroja sa Košara, dok je prao šoferke zaustavljenim automobilima, pretučen maloletni M. S. (17), koji je zatim prebačen na Institut za majku i dete.
Prema saznanjima, iz jednog vozila izašla je nepoznata muška osoba i zadala mu više udaraca rukama u glavu.
Kada je tinejdžer pao na beton, nastavio je da ga udara nogom po glavi i telu, nanevši mu lake telesne povrede.
Kurir.rs/ Telegraf
