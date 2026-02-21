Slušaj vest

U četvrtak je na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara Heroja sa Košara, dok je prao šoferke zaustavljenim automobilima, pretučen maloletni M. S. (17), koji je zatim prebačen na Institut za majku i dete.

Prema saznanjima, iz jednog vozila izašla je nepoznata muška osoba i zadala mu više udaraca rukama u glavu.

Kada je tinejdžer pao na beton, nastavio je da ga udara nogom po glavi i telu, nanevši mu lake telesne povrede.

