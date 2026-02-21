Slušaj vest

"Moje mesto je za volanom. Sekunde odlučuju. Ne vozim samo kamion. Dovodim pomoć", ovim snažnim rečima upućen je javni poziv svima koji žele da postanu vatrogasci-spasioci vozači.

Biti za volanom vatrogasnog vozila nije samo posao. To je odgovornost, disciplina i spremnost da se reaguje bez greške kada alarm zazvoni. U tim trenucima nema prostora za paniku ni oklevanje, sekunde odlučuju, a preciznost i pribranost su presudni.

- Kad je najteže, nema greške. Oslanjamo se jedni na druge. Jer ovo je tim.

Vatrogasci-spasioci vozači nisu samo profesionalni vozači. Oni su deo uigrane ekipe koja izlazi na teren u požarima, saobraćajnim nesrećama, poplavama i drugim vanrednim situacijama.

Njihova uloga je ključna, da bezbedno i brzo dovezu tim i opremu do mesta intervencije, ali i da u svakom trenutku budu spremni da pomognu u akciji spasavanja.

Konkurs je otvoren za sve koji ispunjavaju uslove i spremni su da prihvate izazov službe koja zahteva hrabrost, posvećenost i timski duh.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 25. februara 2026. godine.

Ne propustiteHronikaPOŽAR NA FASADI U NOVOM SADU Brzom reakcijom vatrogasaca sprečena dalja eskalacija (FOTO)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.31 copy.jpg
HronikaZAPALIO SE TOČAK AUTOBUSA! Požar u Kaću: Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno širenje buktinje (VIDEO)
Screenshot 2026-02-14 230520.jpg
HronikaIZBIO POŽAR NA PALILULI! Gore dvorišne kuće, buktinja se širi velikom brzinom: Vatrogasci na terenu
,.jpg
HronikaVELIKI POŽAR U ČAČKU, POVREĐENA JEDNA OSOBA Planula porodična kuća, vatrogasci izvlače ljude
vatrogasci01-news1-nenad-kostic-copy.jpg