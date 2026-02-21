Pretresom stana pronađeno 1,1 kg marihuane, 947 g gljiva, digitalne vagice i novac, a osumnjičenom je određen pritvor do 48 časova!
U STANU DRŽAO DROGU, HALUCINOGENE GLJIVE I DOSTA NOVCA: Dileru droge (25) iz Subotice policija upala u stan, pogledajte šta su sve zatekli (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. K. (25) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Zaplenjena droga u Subotici Foto: PU Subotica
Policija je pretresom stana u Subotici i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila oko 1,1 kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu materije nalik na amfetamin, 947 grama halucinogenih gljiva, kao i dve digitalne vagice, dva mobilna telefona i veću sumu novca za koji se sumnja da potiče od prodaje droge.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
