Policija u Vrnjačkoj Banjiuhapsila je P. B. (54) iz tog mesta, jer je u njegovoj kući pronašla i oduzela automatsku pušku, nekoliko ručnih bombi i više od 1.000 komada municije različitog kalibra.

- Osumnjičenom na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija -navode iz Policijske uprave Kraljevo i dodaju:

- Pretresom kuće i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla i oduzela automatsku pušku sa 10 pripadajućih okvira, osam ručnih bombi i više od 1.000 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

