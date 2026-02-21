Pretresom kuće policija zaplenila oružje i municiju, osumnjičenom određen pritvor do 48 sati!
PRONAŠLI MU AUTOMATSKU PUŠKU, RUČNE BOMBE I PREKO 1000 METAKA! Policija u Vrnjačkoj Banji oduzela čitav arsenal oružja, uhapšen muškarac (54)
Policija u Vrnjačkoj Banjiuhapsila je P. B. (54) iz tog mesta, jer je u njegovoj kući pronašla i oduzela automatsku pušku, nekoliko ručnih bombi i više od 1.000 komada municije različitog kalibra.
- Osumnjičenom na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija -navode iz Policijske uprave Kraljevo i dodaju:
- Pretresom kuće i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla i oduzela automatsku pušku sa 10 pripadajućih okvira, osam ručnih bombi i više od 1.000 komada municije različitog kalibra.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
