Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Ž.Č. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je od maja do novembra 2025. godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao oštećenu radi vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije, kao i protiv V.I.V. (31) jer mu je u tome pomogao.

Naredbom o sprovođenju istrage Ž.Č. se tereti za krivično delo Trgovina ljudima, a V.I.V. za isto krivično delo izvršeno pomaganjem.

V.I.V. je na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem negirao izvršenje krivičnog dela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom V.I.V. odredi pritvor, dok se Ž.Č. već nalazi u pritvoru i biće naknadno saslušan.

- Postoje osnovi sumnje da je Ž.Č. najpre stupio u emotivnu vezu sa oštećenom, koja je sa majkom, babom, maloletnom braćom i sestrama i svojim dvogodišnjim sinom živela kako podstanar, u tom trenutku bila nezaposlena i u dugovima, a koje okolnosti su Ž.Č. bile poznate - piše u saopštenju i potom dodaju da ju je najpre odveo u jedno mesto na teritoriji opštine Kovin te je izolovao od porodice, deteta i prijatelja, a potom je doveo u Beograd u stan koji im je prethodno iznajmio V.I.V.

- Vrbovao je oštećenu da se bavi prostitucijom, sačinio fotografije na kojima je ona naga ili oskudno obučena, a potom je zajedno sa V.I.V. postavljao oglase na internet stranicama i reklamirao prostituciju, predstavljajući oštećenu, na koji način je dolazio do klijenata kojima je ona pružala seksualne usluge za novac u iznajmljenim stanovima na više lokacija u Beogradu.

Ž.Č, a povremeno i V.I.V, su sa klijentima dogovarao vrstu i cenu seksualnih usluga, pri čemu je Ž.Č. zadržavao veći deo novca, a od ostatka je kupovao hranu i plaćao zakupninu stanova, dok oštećenoj nije davao ništa od novca koji je ona zarađivala odajući se prostituciji.

Takođe joj je ograničavao slobodu kretanja, zabranio joj da posećuje porodicu i maloletno dete, kao i da oni posećuju nju.

Nakon što su se opet preselili u mesto na teritoriji opštine Kovin, osumnjičeni Ž.Č. je zahtevao od oštećene da u Beogradu nastavi da se odaje prostituciji, da postavlja oglase na navednenim sajtovima na kojima nudi sekaualne usluge za novac, kao i da sama iznamljuje i plaća stanove u kojima boravi, a potom da sav zarađeni novac uplaćuje njemu putem zastupnika za transfer novca.

On je tako 59 puta podigao novac u ukupnom iznosu od 852.100 dinara.

Da ostane sa njim i da se bavi prostitucijom, te da ne pobegne i ne prijavi ga policiji, Ž.Č. je oštećenu primorao upotrebom sile, udarajući je rukama po glavi i telu, hvatajući je za vrat, uz pretnje da će je ubiti, te da će povrediti članove njene porodice jer zna gde žive.

