Uspešni trkač a kasnije i kontroverzni biznismen Vladimir Kovačević, poznatiji kao Vlada Tref ubijen je sa samo 39 godina. Likvidiran je na pre 29 godina.

Ubijen je 20. februara 1997. godine na ulazu u beogradski Sava centar, ispred kancelarije svoje firme, a ovo ubistvo do danas je ostalo nerazjašnjeno. Možda i zbog toga što je zločin često dovođen u vezu s nekada najboljim prijateljem, Markom Miloševićem, sinom predsednika Slobodana Miloševića, pričalo se tada u krugovima bliskim podzemlju. Marko je na mesto ubistva stigao samo nekoliko minuta posle policije.

Vladimir Kovačević Foto: Privatna Arhiva

Marko Milošević je sa policajcima razgovarao u suzama, a na sahrani je bio jedan od najtužnijih. Ali, da li su njegove suze bile iskrene? Trefov sin Andrej, koji je i sam ubijen nekoliko godina kasnije, tvrdio je da nisu. Andrej je imao osnove da sumnja jer se neposredno pred smrt navodno dogodio prvi i jedini sukob do tada najboljih prijatelja.

Vlada Tref je tih godina bio poznat kao prijatelj i saradnik predsednikovog sina, Marka Miloševića. Kako je bio veoma uspešan na stazi, 1992. godine otvara i svoj auto-moto klub "Tref" u koji iste godine dolazi i Marko i počinje da vozi za njega trke. "Golf VR6" koji su zajedno vozili bio je ofarban u žutu, omiljenu Trefovu boju. Njih dvojica ubrzo postaju prijatelji, a uspeh koji su postigli baveći se sportom, odlučili su da postignu i u poslu.

Mesto ubistva Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

U to vreme, uvoz cigareta bio je jedan od najprofitabilnijih poslova u Srbiji. Švercovale su se sa raznih strana, a pričalo se da je najveći diler bio upravo Marko Milošević. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je "Inter Sport" bila jedina firma koja je uvozila cigarete u tadašnju Jugoslaviju, a njom je upravljao niko drugi do Vlada Tref. Pričalo se da je jedan poziv Mire Marković Mihalju Kertesu bio dovoljan da se Markovi šleperi iz Bugarkse propuste. Cigarete su skladištene u Trefovim fri-šopovima.

Do pucanja prijateljstva dolazi kada se Tref vraća kući jer je zaboravio pasoš i tada je uhvatio na delu svoju drugu ženu Bojanu i Marka. Prebija ih oboje, ali mu je Marko navodno tom prilikom zapretio da "neće još dugo". Ubrzo biva ubijen, a nakon što je ovu priču ispričao njegov sin iz prvog braka i njega ubijaju.

Marko Milošević Foto: Profimedia

Posao šverca navodno su nastavili Marko i Bojana. Cifre su bile ogromne, radilo se o nekoliko stotina miliona maraka koje su iznete iz Srbije odmah nakon 5. oktobra. Sve ljude koje ste na ulicama devedesetih mogli videti na svakom koraku kako prodaju bokseve cigara su zapravo radili za Marka, iako to nisu znali.