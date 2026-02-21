Slušaj vest

Danas nešto pre 19 časova došlo je do naletanja putničkog voza na NN lice na pruzi kod stanice Rakovica.

Tom prilikom oglasili su se iz "Srbija voz".

- "Srbijavoz" a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 21.02.2026. godine, voz koji je krenuo iz Prijepolja Teretna za Zemun u 18:52 časova naleteo na NN lice izmuđu stanice Rakovica-Rasputnica G. Na licu mesta Hitna pomoć, Policija i Komisija za vanredne događaje.