Danas nešto pre 19 časova došlo je do naletanja putničkog voza na NN lice na pruzi kod stanice Rakovica.

Tom prilikom oglasili su se iz "Srbija voz".

- "Srbijavoz" a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 21.02.2026. godine, voz koji je krenuo iz Prijepolja Teretna za Zemun u 18:52 časova naleteo na NN lice izmuđu stanice Rakovica-Rasputnica G. Na licu mesta Hitna pomoć, Policija i Komisija za vanredne događaje.

"Srbijavoz" a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 21.02.2026. godine, voz koji polaz iz Beograd Centra za Užice u 19:16 časova i voz za Bar u 19:58 čekaju u stanici na otvaranje pruge.

