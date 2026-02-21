Hronika
Oglasili se iz "Srbija voz" povodom nesreće u Rakovici: Voz usmrtio ženu, na licu mesta komisija za vanredne događaje
Danas nešto pre 19 časova došlo je do naletanja putničkog voza na NN lice na pruzi kod stanice Rakovica.
Tom prilikom oglasili su se iz "Srbija voz".
- "Srbijavoz" a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 21.02.2026. godine, voz koji je krenuo iz Prijepolja Teretna za Zemun u 18:52 časova naleteo na NN lice izmuđu stanice Rakovica-Rasputnica G. Na licu mesta Hitna pomoć, Policija i Komisija za vanredne događaje.
"Srbijavoz" a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 21.02.2026. godine, voz koji polaz iz Beograd Centra za Užice u 19:16 časova i voz za Bar u 19:58 čekaju u stanici na otvaranje pruge.
