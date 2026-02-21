Slušaj vest

U jednom stanu u opštini Palilula juče je pronađena žena (62) u besvesnom stanju sa teškom povredom glave nanetom vatrenim oružjem, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, sumnja se da je žena pokušala da oduzme sebi život.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

- Zatečena je bez svesti, sa teškom povredom glave. Hitna pomoć je reagovala u najkraćem roku i prevezla je u Urgentni centar - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Kako saznajemo, žena je primljena u izuzetno teškom stanju. Metak je, prema prvim informacijama, ostao u glavi, a lekari joj se od juče bore za život.