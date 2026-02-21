KURIR SAZNAJE! ŽENA SA METKOM U GLAVI NAĐENA U BESVESNOM STANJU, UŽAS NA PALILULI Hitno prebačena u Urgentni, bore joj se za život
U jednom stanu u opštini Palilula juče je pronađena žena (62) u besvesnom stanju sa teškom povredom glave nanetom vatrenim oružjem, saznaje Kurir.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, sumnja se da je žena pokušala da oduzme sebi život.
Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.
- Zatečena je bez svesti, sa teškom povredom glave. Hitna pomoć je reagovala u najkraćem roku i prevezla je u Urgentni centar - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.
Kako saznajemo, žena je primljena u izuzetno teškom stanju. Metak je, prema prvim informacijama, ostao u glavi, a lekari joj se od juče bore za život.
- Povrede su životno ugrožavajuće. Pacijentkinja je pod stalnim nadzorom lekara i preduzimaju sve mere kako bi je održali u životu - kaže izvor.