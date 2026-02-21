Slušaj vest

Nikola Jović, mladi kik-bokser iz Leskovca ubijen je na današnji dan, pre osam godina - na svoj 23. ođendan.

Nađen je u naselju Dubočica, bez gornjeg dela odeće, te se smatra da je najverovatnije, najpre došlo do fizičkog obračuna, a onda ubistva. Sumnja se i da je Nikola Jović ubicu poznavao i da je oko dva sata iza ponoći sa njim razgovarao u parkiću.

Vraćao se iz grada, a ubica ga je čekao ispred zgrade u kojoj je stanovao. Njegovo telo pronađeno je oko 100 metara dalje u Ulici Čedomira Jovanovića. Pogođen je sa više hitaca, a pretpostavlja se da je pokušao da pobegne ili da potraži pomoć. Ranjen je najpre u nogu, a potom je u njega ispaljeno još šest hitaca.

Foto: Facebook

Kobne večeri je Nikola sedeo sa majkom i pričali su o proslavi njegovog rođendana koji je zakazao u jednom lokalu. Na oko kilometar od kuće sačekao ga je policijac i dao mu kratež da ga preda nekome. Otpratio je Nikolu i njegovog druga do grada.

Nikola je na mostiću kod Hemijske škole predao oružje, a onda su otišli do Preševa kod izvesnog Abdule, da bi videli automobil.

Ubijen kik bokser u Leskovacu Izvor: Kurir

- Vratili su se i Nikola je došao u stan da se istušira, a potom je otišao kod oca koji je na pumpi sedeo s kolegama žandarmima i pozdravio se sa njima. Sat posle ponoći otac mu je čestitao rođendan i dao mu 2.000 dinara za piće. Otišao je u kafić sa Lukom - pričala je za Republiku tada Nikolina majka Jadranka Jović.

Dodala je da napadač nije imao masku. Kad je zapucao, Nikola je počeo da beži, pretrčao je ulicu i instinktivno krenuo prema žandarmima, u nadi da će ga zaštititi.

Foto: Printscreen/Facebook

- Umesto da mu pomognu, oni su seli u auto i pobegli. Nisu intervenisali, nisu pozvali pomoć. Sve to se vidi na kameri. Vratili su se posle osam minuta i nisu prišli ranjenom niti su zvali pomoć. Zašto su se vratili? Nikola je u međuvremenu podvezao jednu nogu kaišem, a drugu majicom, rukama je držao stomak, tako je i umro. Žandarmi su seli u drugi automobil i otišli. Neka žena iz jedne kuće pozvala je Hitnu pomoć, ali nije uspela tačno da objasni gde je NIkola. Hitna pomoć nije mogla da ga nađe, a kad su ga pronašli već je bilo kasno jer je iskrvario. Bio je živ 12 minuta i u momentu kad su se žandarmi vratili - sa tugom je pričala neutešna majka.

Ubica je, kako je pokazala istraga, u Nikolu prvo ispalio šest metaka, a kad je pao, još sedam.

Nikola Jović sahranjen je tako da njegova majka sa prozora može da vidi njegov grob.